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Büyükkonuk Belediyesi'nde 14 işçiye 6 ay ödeneksiz izin

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Büyükkonuk Belediyesi'nde 14 işçiye 6 ay ödeneksiz izin
Büyükkonuk Belediyesi'nde 14 işçiye 6 ay ödeneksiz izin

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun 14 işçiyi 6 ay ödeneksiz izne yollandığı öğrenildi.

6 ay boyunca ödeneksiz izne yollanan işçilere “ekonomik tedbirler” nedeniyle bu kararın alındığı Sennaroğlu tarafından yazılı olarak bildirildi.

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