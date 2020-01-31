Büyükkonuk Belediyesi'nde 14 işçiye 6 ay ödeneksiz izin

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun 14 işçiyi 6 ay ödeneksiz izne yollandığı öğrenildi.
6 ay boyunca ödeneksiz izne yollanan işçilere “ekonomik tedbirler” nedeniyle bu kararın alındığı Sennaroğlu tarafından yazılı olarak bildirildi.
Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun 14 işçiyi 6 ay ödeneksiz izne yollandığı öğrenildi.
6 ay boyunca ödeneksiz izne yollanan işçilere “ekonomik tedbirler” nedeniyle bu kararın alındığı Sennaroğlu tarafından yazılı olarak bildirildi.
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