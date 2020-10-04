Büyükkonuk Belediyesi:Sağlık ocağına kavuşuyoruz!

Büyükkonuk belediyesinden yapılan açıklama şu şekilde:

PROJEMİZ ONAYLANDI

BÖLGEMİZ SAĞLIK OCAĞINA KAVUŞUYOR !

Başkanımız Sn.Ahmet Sennaroğlu'nun bizzat ilgilendiği "Sağlık Ocağı Projesi" başarıyla sonuçlandı. Proje T.C Ekonomi ve Kalkınma Ofisi tarafından onay görmüş̧, Büyukkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi ve Kalkınma Ofisi'ne yapmış olduğu proje başvurusu kabul edilmiştir.

Büyükkonuk'ta yarım inşaat halinde bulunan Sağlık Ocağı Proje'miz yapmış̧ olduğumuz çalışmalar ve sunumlar çerçevesinde sonuca bağlanmış̧ ikinci etap olan bitmesi yönünde harekete geçilerek ihtiyaç duyulan 400.000TL maddi destek T.C. Ekonomi ve Kalkınma Ofisi tarafından onaylanmıştır.

Sağlık Ocağı'nın yapımına en kısa sürede başlanılacağı ve Aralık ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiği ve tüm belde halkına hizmet edebilecek duruma getirilmesi amaçlanmaktadır.Tüm beldemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.

Başkanımız Sn.Ahmet Sennaroğlu, İskele İlçesi'nin beş belediyeden oluştuğunu ve bu beş belediye arasındandan sadece Büyükkonuk Belediyesi'nde sağlık ocağının olmadığını her platformda dile getirmesi bu çalışmanın biz ve belde halkımız için ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır.