Büyükkonuk’ta Kanunsuz Silah ve Ruhsatsız Avlanma!

Büyükkonuk’ta polis ekipleri tarafından yapılan avcı kontrollerinde, 21 yaşındaki Ö.U.’nun ruhsatlı av tüfeği ve fişeklerini, 17 yaşındaki T.Ö.’ye verdiği ve ruhsatsız avlanmasına izin verdiği tespit edildi.

16 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Büyükkonuk’ta ava açık olan bir günde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen avcı kontrollerinde, 14 numaralı av bölgesinde ruhsatsız avlanma yapıldığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde, 21 yaşındaki Ö.U.’nun adına kayıtlı av tüfeği ve 44 adet av tüfeği fişeğini, 17 yaşındaki T.Ö.’ye verdiği ve onun kanunsuz şekilde silah taşımasına ve ruhsatsız avlanmasına izin verdiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi