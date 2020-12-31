Büyükoğlu: “Zorluklar Baki Kalsa da, Örgütlülüğümüzün Arttığı Oranda Umut Dolu Bir Yıl Olacak”

Büyükoğlu mesajında 2020 yılında karşılaşılan ekonomik zorlukların bir gecede ortadan kalkmayacağını, ancak emekçi halkın örgütlülüğü arttığı oranda umut dolu bir yıl olacağını ifade etti.



Tüm halkın yeni yılını kutlayan Büyükoğlu, sağlık çalışanları başta olmak üzere, içinden geçilen bu salgın döneminde büyük sıkıntılar yaşayan halkımız için 2021 yılının daha güzel bir yıl olmasını umut ettiklerini belirtti.

Açıklama şöyle:

Geride bıraktığımız 2020 yılının tüm dünya gibi halkımız için de sıkıntılarla geçtiği bir gerçek. Dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarının yanı sıra, Türk Lirasının değer kaybı ile halkımızın hissettiği ekonomik sıkıntılar ciddi boyutlara ulaştı. Çalışma yaşamındaki birçok sıkıntı, yoksulluk sınırındaki asgari ücret, elzem hizmetlerdeki yetersizlikler, özel sektördeki örgütsüzlük, eşitsizlik ve güvencesizlik zaten yıllardır yaşadığımız problemler arasındaydı.

2021’in gelmesi ile, tüm bu sıkıntıların bir gecede ortadan kalkmayacağı malesef bir gerçek. Ancak zorluklarbaki kalsa da, örgütlülüğümüzün arttığı oranda umut dolu bir yılın bizi beklediğinden hiçbir şüphemiz yoktur. En zor zamanlar, mücadele ile yerini daha güzel günlere bırakır.



Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutlar, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, 2020 yılını özveri ve fedakarlıkla geride bırakan insanlarımız için, 2021 yılının daha güzel bir yıl olmasını dilerim.