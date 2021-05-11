  • BIST 1.444
  • Altın 488,365
  • Dolar 8,2968
  • Euro 10,0898
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Büyükyılmaz'dan EL_SEN'e çağrı:Halkı bayram üstü elektriksiz bırakma,grevi askıya al,17 Mayıs'ta görüşelim.

» »
Kıb-Tek Yönetim kurulu başkanı Büyükyılmaz yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk halkını kimsenin elektriksiz bırakmaya hakkı olmadığı bilmesi gerekir dedi.
Büyükyılmaz'dan EL_SEN'e çağrı:Halkı bayram üstü elektriksiz bırakma,grevi askıya al,17 Mayıs'ta görüşelim.

Kıb-Tek Yönetim kurulu başkanı Büyükyılmaz yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk halkını kimsenin elektriksiz bırakmaya hakkı olmadığı bilmesi gerekir dedi.

Büyükyılmaz açıklamasında şunları söyledi;

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç bizi aradı ve bundan sonraki sürecin daha zor olacağını ve santralleri kapatacağını bize aktardı. Biz de kendisine bunun yasal olmadığını ve çalışan santrallerin işlevlerini sürmesi zorunluluğu olduğunu açıkladık. Ancak sadece arıza olması durumunda santraller kapalı olabilir. Biz bunun açıklamasını yaptığımızda bizi Faşistlik ve usulsüzlük ile suçladı. Özkıraç'ı sakin olmaya davet ettik ve kendisine yasal çerçevesinde hareket ettiğimiz beyan etmemize rağmen ithamlarda bulunarak kışkırtmaya çalıştı. Toplu iş sözleşmesini bu hali ile cumaya kadar imzalamadığımız takdirde grevi durdurmayacaklarını ve şiddetinin artacağını dile getirdi. Bizim de buradan Kubilay Özkıraç'a çağrımızdır, "Toplu iş sözleşmesi ile ilgili 17 Mayıs'ta masaya oturacağız ve görüşmeler yapılacak. Ona göre yol haritamızı belirleyeceğiz.

Yarın Bayram arifesi görüşme yapabilmemiz mümkün değil sonuçta Toplu iş sözleşmesinin sunmuş olduğu haklar her ne ise bunların görüşülmesi gerekir. Bundan herhangi bir sebepten ötürü kaçtığımız falan yok. Ancak Özkıraç bunları dayatma ile yapmaya çalışıyor. En ilginç tarafı da şu grevi başlatma sebepleri arasında Toplu İş Sözleşmesi diye bir madde yoktu ama ortaya koymuş olduğu tüm maddeler çürütüldükten sonra halk huzurunda kendini haklı göstermek için işlem bulması gerekiyordu.

 

Şimdi de Toplu İş Sözleşmesinden bahsediyor. Biz buraya geleli daha 3 ay oldu oysa 17 aydan beri Toplu İş Sözleşmesi hiç görüşülmemiştir. Biz olaya duyarsız kalmayıp Özkıraç'ı masaya davet ettik ancak gelmedi. Bugün ise cuma gününe kadar bu işlemin hallolmasını bekliyor ama cuma gününe kadar bu işlemlerin hallolması mümkün değil. Toplu İş Sözleşmesi Komitesi'nde yer alanlar kurumun maaşlı personeli değil, sadece siyasi atamalarla gelen haftada bir gün kuruma uğrayan toplantı olmadığı takdirde ise gelmek zorunluluğu olmayan kişilerdir. Bundan dolayı Toplu İş Sözleşmesi'nin görüşülmesi adına 17 Mayıs'ta Kubilay Özkıraç'ı tekrar masaya oturmak için çağırıyoruz.

Bayram öncesinde şalterlerin indirilmesinin vatandaşı mağdur edeceğine değinen Turan Büyükyılmaz, “El-Sen’i grevi durdurmaya çağırıyoruz. Santrallere dokunma konusunda vazgeçmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk halkını kimsenin elektriksiz bırakmaya hakkı olmadığı bilmesi gerekir. El-Sen’in bugün başlatmış olduğu grevin ana nedeni olmamasına rağmen sabırla olayları takip ediyoruz. El-Sen bunu iyi değerlendirsin ve kendisine uzanan eli geri çevirmesin. Masaya gelsin ve bu konuları detaylıca konuşalım” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bengihan:Meclis’te başlatılan grevi ertelediler,hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması için çalışanları ek mesaiye çağırdılar11 Mayıs 2021 Salı 16:39
  • KTTB:Vakaların yarısından fazlası ev ve aile ortamından bulaştı11 Mayıs 2021 Salı 16:34
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası:Kamu yönetimi gerçek yaşama yabancılaşmış11 Mayıs 2021 Salı 16:28
  • KTEZO:Binlerin, on binlerin ne aşına ne işine ne kirasına ne de borcuna bakıldı.11 Mayıs 2021 Salı 16:24
  • Geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemi ile 448 turist konakladı11 Mayıs 2021 Salı 16:23
  • Turunçlu kavşağında Hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor11 Mayıs 2021 Salı 16:22
  • Güzelyurt-Kalkanlı yolunda arazi yangını11 Mayıs 2021 Salı 16:12
  • Kurlar yükseliyor.Sterlin 11.8 civarında11 Mayıs 2021 Salı 16:01
  • Ataoğlu, Engelliler Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı11 Mayıs 2021 Salı 15:52
  • Erhürman: Çözüm iradesi ile birlikte kalkınma planları da hayat bulmalı11 Mayıs 2021 Salı 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti