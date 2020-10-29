Cafer Gürcafer’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs’ta da coşku içinde kutlanmaktadır.

Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin meyvesi olarak ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, bölge barışının ve istikrarının sağlanmasında büyük önem arz etmektedir.

Hiç şüphe yok ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve güçlü varlığı Kıbrıs Türk halkına da güç vermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkın Cumhuriyet Bayramını kutlarım.”