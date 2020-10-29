  • BIST 1.127
  • Altın 502,129
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

Cafer Gürcafer’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

» »
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
Cafer Gürcafer’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs’ta da coşku içinde kutlanmaktadır.

Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin meyvesi olarak ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, bölge barışının ve istikrarının sağlanmasında büyük önem arz etmektedir.

Hiç şüphe yok ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve güçlü varlığı Kıbrıs Türk halkına da güç vermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkın Cumhuriyet Bayramını kutlarım.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Bayramı İskele De Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2020 Perşembe 12:46
  • Olgun Amcaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla mesaj yayınladı29 Ekim 2020 Perşembe 12:45
  • Dursun Oğuz: "UBP Tabanı Anketlerle Dizayn Edilemez"29 Ekim 2020 Perşembe 12:40
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin , Kuruluşunun 97’nci Yıldönümü Girne’de Kutlanıyor29 Ekim 2020 Perşembe 12:35
  • Ziraat Mühendisleri, Zeytinyağında Hile Analizlerinin Bir An Önce Yapılmasını Talep Etti29 Ekim 2020 Perşembe 12:27
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor29 Ekim 2020 Perşembe 12:21
  • Karantinadaki 1 Hasta Yoğun Bakıma Alındı29 Ekim 2020 Perşembe 12:05
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci Kuruluş Yıldönümü, Değirmenlik’te De Kutlandı29 Ekim 2020 Perşembe 11:20
  • Pilli, Atatürk’ün Türk Ulusuna Bıraktığı En Kıymetli Hediyenin Cumhuriyet Olduğunu Söyledi29 Ekim 2020 Perşembe 11:17
  • Üstel: Gezici UBP’yi Bölmek Mi İstiyor!29 Ekim 2020 Perşembe 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti