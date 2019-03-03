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Çağ-Sen ile Belça arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ile Belça Ltd. Genel Müdürlüğü arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Çağ-Sen ile Belça arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ile Belça Ltd. Genel Müdürlüğü arasında toplu iş sözleşmesi  imzalandı.

Çağ-Sen’den verilen bilgiye göre, Belça Ltd. Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza törende, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 2 yıllık devreyi kapsayan TİS’e, Belça Ltd. adına Genel Müdür Berkem Öztuğ ve sendika adına Başkan Mehmet Davulcu imza koydu.

İmza töreninde konuşan Belça Ltd. Genel Müdürü Berkem Öztuğ, 2018 yılında yaşanan ve etkilerinin halen sürdüğü ekonomik krize rağmen, çalışanların sosyal menfaatlerini ve alım gücünü günün koşullarına göre yeniden düzenleyen bir uzlaşıya varmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Krizin piyasadaki işletmeleri olduğu kadar çalışanları da olumsuz etkilediğinin bilincinde olduklarını ifade eden Öztuğ, işçi ve işveren dayanışmasıyla krizden çıkmanın yolunu açtıklarını ifade etti. Sendikalı ve tplu sözleşmeli işçi çalıştırmanın dezavantaj değil avantaj olduğunun altını çizen Genel Müdür Öztuğ, başka işverenlere de sendikalı işçi çalıştırmayı tavsiye ettiklerini söyledi.

Konuşmasında Bakanlar Kuruluna takıldığını iddia ettiği  Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğüne de değinen Berkem Öztuğ, hükümet programında yer almasına karşın tüzüğün onaylanmamasının hükümet ortağı partilerin ayıbı olduğunu iddia ederek,  “yarıda kesilen bu doğru girişimin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini” söyledi.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu da, Belça Ltd. yönetimi ve sahiplerinin tüm özel sektör işverenleri için çok iyi bir örnek oluşturduğunu söyledi.

İşverenlerin güvencesiz ve ucuza işçi çalıştırarak daha çok kazanacaklarını zannettiğini ileri süren Davulcu, bunun doğru olmadığını, iş güvencesine sahip ve hak ettiği ücreti alan işçinin çok daha verimli olduğunu söyledi.

Çağ-Sen’in birincil hedefinin işin devamlılığı olduğunu belirten Davulcu, işin devamlılığı için işletmenin karda olması gerektiğinin bilincinde olduklarını ve o hedefle çalıştıklarını söyledi.

İşçi sınıfının çalışma koşullarının insanileşmesi anlamında hükümetin sınıfta kaldığını iddia eden  Davulcu, “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü konusundaki tutarsızlık yanında, işçi ölümlerinin yükseldiği bir dönem yaşanıyor olmasını” buna örnek gösterdi.

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