Çağıner: “Biri çıkıp, ülkeye virüs gelebileceğini söylemeli”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, birinin çıkıp bu halka tek cümle ile bu ülkeye virüs gelebileceğini söylemesi gerektiğinin altını çizerek, “Sıfır vaka bir başarıdır ama sonuç kesinlikle değildir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağıner, “Keşke toplum ve muhalefet olarak iki gündür verdiğimiz şanlı mücadelemizi pandemi hastahanesi için verseydik” değerlendirmesini yaparak, “Arslan parçaları olarak hükümetin pandemi yapmadı diye parçalasaydık” dedi.

Dün pandemi hastahanesinini tüm altyapısı ile bitmiş şekilde, bugün de dünyaya kontrollü acıması gerektiğini vurgulayan Dimağ Çağıner, “Bu virüs Güney den de Kuzey den de gelecek. Kimse kimseyi Güney daha güvenli veya Kuzey den bişey gelmez diye kendini kandırmaya çalışmasın” değerlendirmesini yaptı.

Çağıner, sosyal medya paylaşımına şu şekilde devam etti:

“Açılamıyoruz, korkuyoruz ve batıyoruz.

Çok büyük ama çok büyük işsizlik ile ay başında karşı karşıya kalacağız.

Öyle iktidarın tek başına veya muhalefet in onlar gitsin ben çözerim diyeceği bir kriz ile karşı karşıya değiliz.

Bütünlüklü bir ekonomik akıl ile çözülecek büyük bir sorunumuz var. Allah sonumuzu hayır etsin”