Çakıcı: "Eşitlik Ve Bağımsızlık Mücadelemizden Vazgeçmeyeceğiz"

Kuruluş hedefleriyle ilgili olarak toplumsal kafa karışıklığımızın en üst seviyeye çıktığı şu günlerde Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin 37. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak isteriz ki, 15 Kasım 1983 tarihinde KKTC ilan edilirken kabul edilen Bağımsızlık Bildirgesi; KKTC'nin ilan edilmiş olmasının Kıbrıslı Türk toplumunun Kıbrıs'ta federal çözüm arayışının önünde bir engel değil, tersine istencinin devam ettiğinin göstergesi olduğu iradesini içermektedir.

Kuruluşun üzerinden geçen 37 yıllık pek de kısa olmayan zaman dilimine rağmen KKTC'nin normal bir devlet kurumunun olması gerektiği gibi kurumsallaşamadığı gerçeği gözlerimiz önündedir ve bu gerçekliği her gün yaşamaktayız.

Kıbrıs'ta federal çözüme açık olarak ilan edilen bağımsız cumhuriyet bugün bağımlı bir alt yönetim şeklinde kendi kurumlarını yönetemeyen, uzaktan kumanda ile yönetilen pozisyonuna düşürülmüştür.

Bugün içinde bulunulan durum Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesi hedefleri içinde olan bir durum değildir. Bu nedenle acilen tedbir alınmaya ve Kıbrıs'ta siyasi eşitlik ve bağımsızlık hedefleriyle verilen varoluş mücadelesine uygun devlet yapısını oluşturmaya ihtiyaç vardır.

Bağımsızlık bildirgesi ve KKTC Anayasası'nda belirlenen hedef ve ilkelere bağlı kalınarak demokratik, laik, kendi kurumlarına sahip olan, kendini kendini yöneten bir KKTC ile bağımsız, yabancı üslerden arınmış birleşik federal bir Kıbrıs'a ulaşma hedeflerimizde birleşme zamanı olduğu düşüncesindeyiz.

Bu düşüncelerle, toplumumuzun 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını kutlar, eşitlik, bağımsızlık ve siyasi çözüm mücadelesinde başarıya ulaşacağı mutlu yarınlar dileriz.