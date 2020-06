Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, Koronavirüs sürecinde sağlık önde olmalı anlayışıyla hükümete yıkıcı muhalefet değil, yapıcı olma gayretiyle çeşitli önerilerde bulunduklarını, ancak hükümetin toplumun sağlığını hiçe sayan ve kendi koydukları kurallara dahi uymaktan aciz bir anlayışıyla ülkeyi idare etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, birbirini tutmayan tutarsız, bilimsel düşünceden uzak, hiçbir dayanağı olmayan beyanlarla ülkenin kaosa sürüklendiğini savunarak, hükümet yetkililerinin çelişkili açıklamalar yaptığını kaydetti.

Çakıcı şöyle devam etti:

“Bakanlar Kurulu'nda Turizm Bakanı, bu şahısların 1 Temmuz öncesinde garip bir şekilde adaya alelacele girişleriyle ilgili öneri getirilir. Ulaştırma Bakanı çıkar haberi yokmuş beyanı verir veya rolüne yatar. Çok ilginçtir ki, ülkeye yatırım amaçlı gelen bu uçağa kim izin verir ve kim Ercan Havaalanına inmesine yetki verdiğini kimse açıklamaz. Havaalanında çıkış kapılarının sorumluluğu Ulaştırma Bakanına ait iken İtfaiye sorumluluğundaki kapıdan çıkışın kimin izin verdiği açıklanmaz. Dışardan havaalanına araçların girerek özel olarak uçaktan havaalanı içinde VIP muamelesine kimin izin verdiğini kimse açıklamaz. Tüm bunlardan sorumlu olan ve aslında izni veren Ulaştırma Bakanı ise Bakanlar Kurulu kararından haberim yok diye ortaya çıkar ya da sorumluluğu almaktan kaçar. Tüm bu olaylar skandaldan öte bir durum değildir ve kabul edilemez.”

“Bu skandaldan iki bakanda direkt olarak sorumludur” diyen Çakıcı, hükümetin her iki kanadından da kaynaklanan ciddi bir skandal ile karşı karşıya olunduğunu, her ikisinin de derhal istifasını talep ettiklerini söyledi.

Hükümetin, Güney Kıbrıs'a giden işçi yurttaşlarına “git ve dönme” dediğini, diğer yandan “özel izin”ler verdiğini, bir yandan hukuk devleti, eşitlik ve adalet ilkeleri ayaklar altına alınırken, diğer yandan halkın sağlığının tehlikeye atıldığını ileri süren Çakıcı, “Bu münferit gibi görünen olay, aslında mevcut hükümetin yönetim anlayışını da ifşa etmiştir. Emeğe karşı sermayeyi ne pahasına olursa olsun kollamak ve sermayeye ayrıcalık tanımak” dedi.

Başbakanlık Koordinasyon Konseyinde görev alan 3 doktorun istifasının da Bakanlar Kurulu'nun karar alırken, sağlık uzmanlarının önerilerini dikkate almadığını açıkça gösterdiğini öne süren Çakıcı, şöyle devam etti:

“Görünen o ki, şu anki yönetimde halkın sağlığından ziyade sermayenin üstünlüğü söz konusudur. UBP-HP koalisyon hükümetini Covid – 19 pandemisinin yaşandığı bu özel ve tarihi dönemde sorumlu bir biçimde davranmaya devam ediyor.

Bu çerçevede hukukun üstünlüğüne, eşitlik ve adalet ilkelerine inanan, kamu sağlığına ve emeğe öncelik veren partimizin, bu yolda mücadele etmekteki kararlılığını ve her türlü haksızlığa karşı aktif bir biçimde direneceğini, bir kez daha duyurur, tüm halkımızı bu mücadeleye aktif destek vermeye çağırırız.”