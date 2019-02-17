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Çakıcı: Kıb-tek peşkeş çekilmek isteniyor

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması ve KIB-TEK’te yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak yazılı açıklamalarda bulundu.
Çakıcı: Kıb-tek peşkeş çekilmek isteniyor

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetlerin özelleştirmeyi haklı çıkarmak için, özelleştirme yapılması hedeflenen kamu kuruluşunu planlı olarak bir süre kötü yönetip halka kurumda sorunlar varmış, batık durumdaymış ve yönetilemeyecek durumdaymış gibi göstermeye çalışarak, arkasından birilerine peşkeş çektiğini ileri sürdü. Çakıcı, dörtlü koalisyon hükümetinin ülkenin en değerli ve hayati öneme sahip kamu kuruluşu olan KIB-TEK’te de yaptığının tam da bu olduğunu savundu.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması ve KIB-TEK’te yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak yazılı açıklamalarda bulundu.

Çakıcı, Başbakan Erhürman’nın,  Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevden alınması konusuyla ilgili, “Ekonomi Bakanı Özdil Nami’den habersiz yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalanması veya Hüdaoğlu ile Bakan arasında çalışma usulleri konusunda uyuşmazlık oldu” gibi konuları gerekçe göstermesinin trajik olduğunu söyledi.

Çakıcı, “CTP Parti programına da yazılan özerkleştirme ile ilgili bu güne kadar tek bir adım bile atmadı. Görünen o ki bazı CTP içerisinde bazı kesimler, KIB-TEK’in özelleştirilmesi için var gücüyle çalışıyor. Başta Bakanın ta kendisi. İsmet Akim’in dediği gibi bir tezgâh var ise, Tezgâhların tarafları belli. Bir tarafta bakan, bir tarafta yönetim kurulu başkanı, bir tarafta yönetim kurulu var. Tezgâh var ise belli ki CTP’nin içinde var. CTP, Enerji Bakanı olarak Özdil Nami’yi atayarak zaten KIB-TEK’teki politikasını belirlemiştir. Yani adres bellidir” dedi.

CTP ve TDP'nin seçim bildirgesinde “KIB-TEK özerkleştirilecek" ifadesinin yer aldığını hatırlatan Çakıcı, “CTP ve TDP yazmış oldukları programın arkasında bile durmaktan aciz. Başbakan da, Enerji Bakanı da CTP’li. Hani nerede özerkleştirme. CTP elektrik kurumunu özerkleştirmek istiyorsa elinden tutan mı var. Ya da bunu karşı çıkan hükümet ortakları mı var? Bıraksın bu alicengiz oyunlarını ve çıkıp halka açıklasın” ifadesini kullandı.

Geçmişte muhalefet olduğu dönemde CTP, TDP ve DP’nin KIB-TEK’in özerkleştirilmesini içeren protokolün altına imza attığını kaydeden Çakıcı, “Biz TKP Yeni Güçler olarak KIB-TEK’nin özerkleştirme konusunda geçmişte olduğu gibi yine aynı noktadayız. Sizde attığınız imzanın arkasında durun. Muhalefette başka, iktidarda başka borazan çalmayın. Artık bir karar verin. Özerkleştirme mi? Özelleştirme mi?” 

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