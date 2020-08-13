Çakıcı: “Toplum olarak ruh sağlığımız tehlike altında”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Prof.Dr. Mehmet Çakıcı, toplum olarak ruh sağlığımızın zor durumda olduğunu, yıllardır yaptıkları çalışmalarla ortaya koyduklarını, virüs döneminde artan ekonomik kriz, dövizin yükselmesi ve işsizlik oranlarının çoğalması sonucu patlama boyutuna geldiğini söyledi.

Ada TV’de Sosyolog Nihal Salman'ın sunduğu 'Toplum ve Aile' programında konuşan Mehmet Çakıcı, toplumsal durumumuzu analiz etmek için bir çok çalışma yaptıklarını, ülkemizde var olan psikolojik sorunlarla ilgili elimizde istatistik bilgi olması için bu çalışmaların önemli olduğunu söyledi. Dünyadaki pek çok gelişmiş ülkenin istatistik olarak topladığı veriler ve oluşturdukları kriterle bizden 50 yıl önde olduğunu belirten Çakıcı, bizim de bilimsel makalelerle onlara yetişmeye çalışmamız gerektiğini ve konuyla ilgili çalışmaları artırdıklarını kaydetti.

Çakıcı 2016 yılında depresyon oranının ölçüldüğünü, 50 anketör kullanılarak 1000 kişiyle yapılan çalışmada, dünyada ki oranlar %3- 25 arasında değişirken, bizim oranımız en yüksek oranlara yakın olan %23,4 çıktı. Dünyadaki en yüksek 10 ülke ve bizdeki ortak noktaların olduğunu gördük. Hepimizin savaş, göç, ekonomik krizler, yüksek oranda işsizlik, koloni geçmişimiz var. Biz farkında değiliz ancak inanılmaz bir depresyon oranımız var" dedi.

Çakıcı şöyle devam etti: "'Post Travmatik Stres Bozukluğu' oranın da dünyadaki oranlar %3-11 arasında değişirken, bizde %19 gibi ortalamanın çok üstünde olan bir sayıya rastladık. Sigara kullanımında dünya genelinde en yüksek ortalama Avrupada %35 iken bizde %42. Kumar bağımlılığıyla ilgili 4 tane çalışma yaptık. Gördüğümüz ise bu oranların katlanarak yükseldiği oldu. Avrupa da kumar bağımlılığı oranı %1 civarında. Bizim ise 2012 yılında %2, 2014 yılında tekrar ettiğimiz çalışmada %3,4. 2018 yılında ise %4,6 oranında. Şu anda kumar bağımlılığı oranımız dünyada 4. sırada. Kumar bağımlılığıyla ilgili yaptığımız çalışma 2014 yılı en iyi araştırma ödülünü alarak Türkiye birincilik ödülüne layık görüldü.

Uyuşturucu kullanımını yıllardır yapıyoruz. %3 olan deneme oranımız son 20 yılda %9'a çıktı. Gençlerde %2 olan deneme oranımız %5,6'ya, liselerdeki deneme oranları 3 kat artarak yükseldi. Türkiye'de 3.lük ödülü alan 'Dissosiyatif Bozukluklar' filmlere de konu olan Çoğul Kişilik Bozukluğu çalışmasında da dünyadaki bir kaç bölgeden biri olarak görüldük. İlkokullarda uyuşturucu deneme konusunda da 2 çalışma yaptık. Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonunun talepleri doğrultusunda yapılan çalışmada ilkokullarda alkol, sigara ve uyuştucu denenme oranlarına bakıldı. 2015 yılında öğrencilerin %1'inin denediğini tespit etmiştik, 2019 yılında %1,6 gibi bir orana rastladık" dedi.

Virüs sürecinde artış gösteren ekonomik kriz, dövizin yükselmesi ve çoğalan işsizlik neticesinde psikoloğa gitme oranının son dönemde artış gösterdiğini ifade eden Çakıcı, bunun aslında iyi bir şey olduğunu, ancak insanımızın zor durumda olduğunun da bir gerçek olarak karşımızda durduğunu vurguladı. Mehmet Çakıcı, bu konularla ilgili ne kadar çok bilimsel veri toplanır ve tekrarlanırsa güncelinde yakalanabileceğinin altını çizdi.

Bu noktada siyasetçilere de görevler düştüğünü ifade eden Mehmet Çakıcı, "Bu ülkeyi daha adil bir toplum yapmak, ekonomik olarak kalkındırmak ve kendi ayakları üzerinde duran, demokrasiye sahip bir hale getirmek insanların zaten dolaylı tedavisidir. Siyaset yapanların bu bilinç ve farkındalıkla bu yaralı toplumun farkına vararak anlayış göstererek doğru yöne yönlendirmesi lazım. O zaman da bilim insanı uzman görüşü olarak Sosyolog, Psikiyatris, Psikologların bir katkısı siyasetçiye de yön vermesi sağlanabilir. Tabii esas soru, bunu dinleyecek kaç tane siyasetçi var" şeklinde konuştu.

Halkın da daha bilinçli seçimler yapması gerektiğini kaydeden Çakıcı, siyasette ki başarısızlığın arkasında kimin sebep olduğunu herkesin sorgulaması gerektiğini söyledi. Mehmet Çakıcı, hiç bir toplumda herkes kötü olamaz, bizim ülkemizde de idealist insanlar vardır. Önemli olan bunların içerisinden iyi insanları bulup seçmektir. Bunu becerdiğimiz ölçüde, bu ülke de değişecektir" dedi.