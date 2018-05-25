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Çalıntı haberler için ilk davalar dosyalandı

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Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi, haber ve emek hırsızlığı ile yasa dışı haksız rekabete karşı harekete geçti.
Çalıntı haberler için ilk davalar dosyalandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği çatısı altında oluşturulan Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi, “çalıntı haberler”e yönelik ilk davalarını dosyaladı.

“Medya Takip Hukuk Bürosu” avukatları Aslı Murat, Deniz Düzgün, Levent Kızılduman ve Şefik Aşçıoğluları ile temsilcileri, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava ve ara emri başvurularını yaptı.

İlk davalar, Telif Hakları Yasası’na aykırı davranan Kibris724.com ve kibrisnehaber.com isimli haber sitelerine dosyalandı.

Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi’nin davaları dosyalanırken, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, komite üyeleri ile medya temsilcileri de hazır bulundu.

Özuslu, internet gazeteciliğinde yaşanan en önemli sorun olan emek ve haber hırsızlığına karşı önemli bir adım atıldığını söyleyerek, örgütlü mücadelenin önemli olduğunu anımsattı.

Özuslu, gazetecilerin emeğinin korunması için yasalara ve evrensel etik değerlere saygının önemli olduğunu anımsatarak, “Gazeteciliği bir meslek olarak icra eden, başka medya kuruluşlarından haber kopyalamadan içerik üreten her kuruluşu bir kez daha bu güç birliğine davet ediyoruz” dedi.

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