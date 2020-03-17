Çalışanlarını zaman zaman ödeyen Akpınar, bankalara çağrı yaptı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin Rektörü, patronu, kurucusu Serhat Akpınar, Twitter hesabından maaş ödenmesi konusunda serzenişte bulundu!

Çalışanlarını aylar boyunca ödememesiyle bilinen Girne Amerikan Üniversitesi’nin sahibi Serhat Akpınar, Twitter hesabından bankalara çağrıda bulundu. Akpınar yaptığı çağrıda, bu zor günlerde devlet bankalarının, TC bankaları da dahil olmak üzere Merkez Bankası tarafından uyarılması gerektiğini söyledi.

Akpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu zor günlerde, özellikle devlet bankalarının TC dahil, KKTC Merkez Bankası tarafından uyarılması gerekiyor. Kredi taksitlerini almak yerine, bırakın gelir akışı olmayan dönemde çalışanlarımızın maaşını ödeyelim. Bu bankalarımızı buradan belirtmekten çekinmeyeceğim.

ÖDEME OLMAYABİLİR

GAÜ'nün ülkede yaşanan Corona önlemleri çerçevesinde kapalı olduğu ve aybaşı muhtemelen çalışanlarını yine ödeyemeyeceği konuşuluyor.

CAMELOT'U DA İSTİYOR

Akpınar bir süre önce de %85 halk desteği ile seçilmiş alsancak Belediye başkanına ağza alınmayacak küstahca kelimeler kullanmış ve halk ait olan CAMELOT plajını almak için girişimde bulunduğunu açıklamıştı.