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Çalışma İzin Merkezi’nde Mühür İşlemleri Artık Daha Hızlı

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Yapılan yeni düzenleme ile, geçtiğimiz aydan başlayarak; Çalışma İzin Merkezi’nde başvuru yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde çalışma izni mühürü pasaportlara vurularak işverenlere teslim ediliyor.
Çalışma İzin Merkezi’nde Mühür İşlemleri Artık Daha Hızlı

Yapılan yeni düzenleme ile, geçtiğimiz aydan başlayarak; Çalışma İzin Merkezi’nde başvuru yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde çalışma izni mühürü pasaportlara vurularak işverenlere teslim ediliyor.

Yabancı uyruklu çalışanların çalışma izin işlemlerinin yapıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma İzin Merkezi’nde, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini ve hızını arttırmak amacıyla Bakanlık bir takım önlemler alarak yeni düzenlemeler yaptı.

Daha önce çalışma izin mühürü vurdurmak isteyen işverenler tarafından Çalışma İzin Merkezi’ne sunulan pasaportlar 3 ay içinde teslim edilirken; yapılan yeni düzenleme ile, geçtiğimiz aydan başlayarak; Çalışma İzin Merkezi’nde başvuru yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde çalışma izni mühürü pasaportlara vurularak işverenlere teslim ediliyor.

Takip Belgesi İle Bilgi Edinme

Çalışma İzin Merkezi’ne işlem yaptırmak için başvuran işveren ya da işveren vekillerine Bakanlık tarafından takip belgesi verilerek, çalışma izni, iş kurma izni ve öğrenci çalışma izni işlemleri hakkında bilgilendirme sağlanıyor.

İşveren ve işveren vekilleri tarafından çalışma izin işlemlerinin başlatıldığını belirten evrak teslim tarihinin bulunduğu takip belgesiyle; Çalışma İzin Merkezi’ne başvurulması halinde, işlem süreci hakkında bilgi alınabilir.

Son 7 ayda 43,313 çalışma izni , 243 iş kurma ve 384 öğrenci çalışma izni mühürü

Çalışma İzin Merkezi’nde hayata geçirilen yeni uygulama ile; çalışma izni başvurusu yapanlara günlük ortalama 400 mühür vuruluyor. CTP-HP-DP-TDP Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nin göreve geldiği Şubat ayında 4902, Mart ayında 5880, Nisan ayında 5997, Mayıs ayında 9914, Haziran ayında 6523, Temmuz ayında 6065, Ağustos ayında ise 4032 olmak üzere , Çalışma İzin Merkezi tarafından toplam 43,313 çalışma izni mühürü verildi.

Şubat- Ağustos 2018 tarihleri arasında Çalışma İzin Merkezi tarafından 243 iş kurma izni mühürü verilirken, aynı tarihler arasında 384 öğrenci çalışma izni işlemi yapıldı.

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