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Çalışma izni vaadiyle 1500 euroluk vurgun

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Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.
Çalışma izni vaadiyle 1500 euroluk vurgun

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos 2023 tarihinde, Lefkoşa’da, 23 yaşındaki A.G.’nin dolandırmak kastı ile yurt dışında bulunan bir şahsa çalışma ön izni çıkaracağı vaadinde bulunduktan sonra, sahte banka teminat mektubu düzenlemek suretiyle bir şahıstan sahtekarlıkla 1500 Euro nakit para temin ettiği tespit edildiği açıklandı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.

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