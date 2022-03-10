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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Personelle Tanıştı, İlk Toplantısını Yaptı

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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Personelle Tanıştı, İlk Toplantısını Yaptı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Personelle Tanıştı, İlk Toplantısını Yaptı

Kabine değişikliğiyle dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli ile tanışarak, bakanlığına bağlı daire müdürleriyle ilk toplantısını yaptı.

Bakanlık açıklamasına göre toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce ile Sendikalar Mukkayidi Mehmet Yavuzhan hazır bulundu.

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