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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan İyi Haber

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2000 TL destek ödemeleri için başvuru süresi uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan İyi Haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2000 TL destek ödemeleri için başvuru süresi uzatıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışanlara duyuru yaptı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında İşverenler ile kendi nam ve hesabına çalışanlara verilen, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2020 ayları için aylık 2,000 TL’den toplam 8,000 TL destek ödemesinin başvurusu süresi 22.8.2020 itibari ile dolmuştur.

Konu ile ilgili olarak başvuru yapamayan işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların yoğun talebi üzerine, mağdur olmamaları için, Bakanlar Kurulunca onaylanan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2020 ayları için aylık 2,000 TL’den toplam 8,000 TL destek ödemesinin başvuru süresi 31.8.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Başvuru yapamayanlar ssd.gov.ct.tr adresinden online olarak başvuru yapabilirler”

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