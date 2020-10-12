Çalıştığı şirketten 6 Bin TL sirkat etti, 8 ay ceza aldı

METYAT isimli şirkette meydana gelen müstahdemtarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Şenpınar dün 8ay hapis cezası aldı.

METYAT isimli şirkette meydana gelen müstahdem

tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Şenpınar dün 8

ay hapis cezası aldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı



Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç

Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı

Şerife Kâtip açıkladı. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işyerine ait 6 bin 370

TL nakit parayı çaldığının altını çizdi. Kâtip, sanığın işlediği suçların toplumda

tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan

kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 8 ay hapis

cezası verdiklerini açıkladı.

Sanık Mustafa Şenpınar 21-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında müstahdemi

olduğu METYAT Ticaret LTDe ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim

ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayı

tasarrufuna geçirip iş yeri sahibi Ahmet Yatmana teslim etmeyerek sirkat

etmişti.