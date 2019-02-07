Çaluda: “Çeler’in yapmaya çalıştığı yasadışılıktır”

Bakan Zeki Çeler’in “ben yaparım, bizden sonra gelenler temizlesin” edasıyla yapmaya çalıştığı düzenlemeye pek çok kesimin sıcak bakmadığını ifade eden Çaluda, bu düzenlemeye UBP’nin de sonuna kadar karşısında duracağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Lefke milletvekili Aytaç Çaluda, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in İstihdam Destek Fonu’nda biriken parayı amacı dışında kullanmak istediğine dolayısı ile yasadışılık olduğuna “ dikkati çekti ve “Çeler’in yapmaya çalıştığı düzenlemenin, sürdürülebilir temelden de yoksun olduğunu ”vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’in özel sektörde sendikalaşmaya gidilmesi için hazırladığı yerel işgücünün desteklenmesi tüzüğünün tribünlere oynamaktan başka bir amaca hizmet etmediğine işaret eden Çaluda, “özel sektörde sendikalaşma koşuluyla çalışan ülke vatandaşlarının maaşlarına 750 TL ek ödeme yapılması ve ayrıca işverenlerin de bütün yatırımlarının fondan karşılanması ön görülüyor. Bu düzenlemenin hayat bulması halinde, özel sektörde çalışanların sadece üçte birinin yani 15000 işçinin sendikalaştırılması halinde fonda biriken bütün paranın 2 yılda tükeneceği yapılan hesaplarda apaçık görülmektedir” dedi. Ayrıca fondaki paranın 2 yılın sonunda bitmesiyle işçiler ile işverenlerin karşı karşıya geleceğine dikkat çeken Çaluda, bu durumda ülkenin kaosa sürüklenmesinin de kaçınılmaz bir sonuç olacağına işaret etti.

Meclisin tribünlere oynama yeri olmadığının altını çizen Çaluda, fonda biriken paranın siyasi ve şahsi emeller için kullanılmaya çalışılmasının son derece yanlış olduğuna vurgu yaptı. Bu düzenlemede ısrar edilmesi halinde konunun UBP yetkili kurullarında tartışılarak mahkemeye de taşınabileceği uyarısında bulunan Aytaç Çaluda, ilgili fonun yerli isdihdam dışında kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Zeki Çeler’in özel sektörde çalışanları sendikalaştırmak için yola çıktığını, fakat bunu ne iş verenlerle, ne hükümetin diğer ortakları ne de uzmanlar ile tartışmadığının anlaşıldığını belirten Çaluda, yapılmaya çalışılan düzenlemenin ülkede 2 yıllık sarı sendikalar doğurma tehlikesi bulunduğuna da dikkat çekti.

Bakan Zeki Çeler’in “ben yaparım, bizden sonra gelenler temizlesin” edasıyla yapmaya çalıştığı düzenlemeye pek çok kesimin sıcak bakmadığını ifade eden Çaluda, bu düzenlemeye UBP’nin de sonuna kadar karşısında duracağını söyledi.