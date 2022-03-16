  • BIST 2.093,44
  • Altın 903.074
  • Dolar 14.6499
  • Euro 16.1207
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri açılışı Pazar günü yapılacak

» »
Açılışta konuşmaların yanı sıra Lapta Belediyesi Halk Dansları ekibinin folklor gösterisi, Berk Çomunoğlu ve arkadaşlarının müzik dinletisi de yer alacak. Ayrıca gavcar mantar pilavı ikramı yapılacak.
Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri açılışı Pazar günü yapılacak

Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği (Çam-Sev), TİKA Lefkoşa Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri’nin açılışının Pazar günü yapılacağını açıkladı. Dernek, açılışın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılacağını bildirdi.


Çam-Sev Yönetim Kurulu ve Organize Komitesi imzasıyla yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Mart’ta açılışı yapılamayan Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri, Pazar günü saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açılacak.


Açılışta konuşmaların yanı sıra Lapta Belediyesi Halk Dansları ekibinin folklor gösterisi, Berk Çomunoğlu ve arkadaşlarının müzik dinletisi de yer alacak. Ayrıca gavcar mantar pilavı ikramı yapılacak.


Tüm halkın davetli olduğu açılışta, ürün satışları saat 09.00’dan itibaren başlayarak, gün boyu devam edecek.
Açılışın ardından her Pazar günü Çamlıbel Yerli Ürün Pazarı Lapta Belediyesi’nin kontrolünde devam edecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’nın sevilen yüzü Tahir Yüksel  vefat etti16 Mart 2022 Çarşamba 10:09
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar16 Mart 2022 Çarşamba 10:06
  • Döviz güne nasıl başladı?16 Mart 2022 Çarşamba 09:59
  • Hava bugün nasıl olacak?16 Mart 2022 Çarşamba 09:53
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 16 Mart 202216 Mart 2022 Çarşamba 09:49
  • Çapkıner: Zulmün Hiçbir Canlıya Uğramasına Gönlümüz Asla Razı Gelmez15 Mart 2022 Salı 22:35
  • Bay-Sen zamları protesto etti15 Mart 2022 Salı 21:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya heyetini kabul etti15 Mart 2022 Salı 21:48
  • Süt ve süt ürünleri zamlandı15 Mart 2022 Salı 21:28
  • Sucuoğlu: Havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatları düşecek15 Mart 2022 Salı 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti