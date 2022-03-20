Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri halkın hizmetine açıldı

Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri halkın hizmetine sunuldu.

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Lefkoşa Program Ofisi desteğiyle Çamlıbel’de açılan ve her Pazar faal olacak pazar yerinde Kıbrıs’a özgü ürünlerin satışı yapılıyor…

Pazar yerinin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adıgüzel Akdeniz, pazar yerinin bölge halkı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı desteğiyle hayata geçirildiğini belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti.

Akdeniz, Çamlıbel’deki emekçi kadınları için Halk Eğitim Merkezi yapımı için destek de yetkililerden istedi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da Belediye olarak ekonomik zorluklara rağmen bölgedeki Sivil Toplum Örgütlerine destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Aktuğ, tüm halkı, her Pazar hizmet verecek olan Pazar yerini ziyaret etmeye çağırdı…

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Çamlıbel bölgesinin tarım ve üretim anlamında oldukça zengin imkanlara sahip olduğuna dikkati çekti.

Sucuoğlu, özellikle Pandemi ve son zamanda yaşanan savaşların yerel üretimin ne kadar önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Sucuoğlu “Artık dünya farklı bir yöne gidiyor. Ülkeler kendi ürettikleriyle bir şekilde kendilerini doyurmaları gerekecek. Çamlıbel bu konuda her zaman en önde olan bölgelerimizden bir tanesi. Onun için bu pazarı önemli buluyoruz ve önümüzdeki günlerde üreticilerimizin ürettiği ürünleri sunma anlamında da eminim çok daha zengin bir duruma gelecek” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında yerli üretiminteşvik edilmesi ve toprağın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Töre, “2004’de Annan Planı’nı kabul edilmiş olsaydı burası Mirtu olacaktı, bu topraklarda olmayacaktık. Burada Geçitköy barajı olmayacaktı, Rumların kontrolüne girecekti. Dolayısıyla vatanın kıymetini bilelim. Toprağın kıymetini bilelim. Bu topraklarda artık üreteceğiz. Bu vatanı kanımızla canımızla kurtardık ama üretmek de lazımdır. Ekonomiyle taçlandırmak lazımdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Çamlıbel bölgesine sahip çıkmak gerektiğini ifade ederek Anadolu’dan gelen su ve hükümetin yapacağı projeler sayesinde önümüzdeki dönemde tarımsal üretimin artırılması temennisini dile getirdi.

Atalarımız ve Çiftçiler Birliğinin yıllar önce Kıbrıslı Türklerin kendi topraklarına sahip çıkması ve kendi üretimlerinin adanın her yerinde artarak devam edebilmeleri için siyasi mücadele verdiğini anımsatan Tatar, 1974’den sonra sınırların çizilmesiyle Kıbrıslı Türklerin bereketli topraklarına sahip çıktıklarını anlattı.

Tatar “Konut ihtiyacı vardır ve gelişecektir. Her türlü proje için arazi gerekiyor ama mutlaka tarımsal anlamda ekip biçeceğimiz toprakları da korumak durumundayız. Çünkü ileride bundan yıllar sonra üretimin daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için bereketli tarımsal topraklara ihtiyacımız vardır” diye konuştu.