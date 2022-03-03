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Çamurova Tank Atış Alanı İle Kumköy Tatbikat Alanı’nda Tank Atışları İcra Edilecek

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Çamurova Tank Atış Alanı ile Kumköy Tatbikat Alanı’nda 7-11 Mart tarihleri arasında 08.00-17.00 saatlerinde tank silahları ile atış yapılacağı bildirildi.
Çamurova Tank Atış Alanı İle Kumköy Tatbikat Alanı’nda Tank Atışları İcra Edilecek

Çamurova Tank Atış Alanı ile Kumköy Tatbikat Alanı’nda 7-11 Mart tarihleri arasında 08.00-17.00 saatlerinde tank silahları ile atış yapılacağı bildirildi.


Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, atışların icra edileceği gün ve saatler arasında; tatbikat alanı krokisinde belirtilen bölgenin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğu kaydedildi.


Açıklamada, tehlikeli kara bölgesi şemasında belirtilen çizgili alan mühimmat sekme tehlikeli alan olduğundan çizgi ile ilgili belirtilen alanda kalan bölge ile deniz sahasının can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu kaydedildi.


BÖLGEDE EKİM YAPMAK, HAYVAN OTLATMAK TEHLİKELİ


Hudutları tayin edilen ve tehlkeli ilan edilen bölgeye sürü ve personelin girişinin tehlikeli olabileceği belirtilerek, bu tarihlerde bölgede ekim yapılmaması ve hayvan otlatılmaması istendi.


Açıklamada, komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye giriş yapılamaması da istendi.

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