Canaltay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından kabul edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ankara temasları kapsamında bugün Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ankara temasları kapsamında bugün Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.