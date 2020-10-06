Canaltay:Alternatifleri görüşmek federal çözüm aramaktan daha gerçekçidir

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Cumhurbaşkanı Adayı Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar’ın temsilcisi olarak BRT’den halka seslendi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin önemine işaret eden Canaltay, bölgede hidrokarbon kaynakları yüzünden ciddi bir egemenlik savaşı yaşandığını söyledi.

Rum tarafının bu savaşın sonuna kadar içinde ve hedefinin de Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmak olduğuna vurgu yapan Canaltay, Rumlar’ın anlaşma niyeti olmadığını ifade etti.

Crans Montana’da sürecin, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini ve karalara etkin katılımını dahi kabul etmemesi, yaşamsal önemi bulunan güvenlik konusunda ise “sıfır asker sıfır garanti” talebinde ısrar etmesi sonucu çöktüğünü hatırlatan Canaltay, “Bu çöküşten sonra, tüm ilgili taraflar, bunun Kıbrıs’ta federal çözüm arayışlarının sonu olduğu konusunda birleşmişlerdir. Sayın Akıncı ise Crans Montana’nın kendi neslinin son federal çözü çabası olduğunu, ve başarı sağlanamadığını ifade etmiş Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olmaması gerektiğinin altını çizmiştir” dedi.

Canaltay, “ Rum tarafının zihniyetinde ve tutumunda o günden bu yana her hangi olumlu bir değişiklik söz konusu değildir. Aksine, halkımıza karşı uyguladıkları izolasyon ve kısıtlamalar birçok alanda daha da artmıştır. İşte bu yeni gelişmeleri doğru anlamadan, uygun bir politika izlemeden güven içinde geleceğe yürümemiz mümkün değildir” diye konuştu.

Resmiye Canaltay şöyle devam etti: Bir kere şurası açıktır ki Türkiye ile yakın askeri ve ekonomik ilişkilerimizi özenle devam ettirmek bugün, dünden daha fazla stratejik öneme sahiptir. Dolayısı ile bizi bizden ayırmak isteyenlerin oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Geçen beş yıl içinde KKTC Cumhurbaşkanı ile Türkiye halkı ve Hükümeti ile arasında bozulan ilişkileri düzeltme yoluna gideceğiz. Federal bir ortaklığı Kıbrıs konusunun çözümü için yegane çare olarak görmek mantıklı değildir. Bize göre, iki Devletli çözüm, kadife ayrılık, konfederasyon gibi alternatif çözüm önerilerini ele almak, federal çözüm arayışlarını sürdürmekten daha gerçekçidir. Kıbrıs konusunda artık bilinen kalıpların dışına çıkarak düşünmek ve alternatif çözüm önerileri koyma zamanı gelmiştir. Bunu dünyaya anlatacağız ve gündeme gelmesini sağlayacağız. Önümüzdeki dönemin, Kıbrıs konusunda bizler için artık, inisiyatif üstlenilen, yeni adımlar atılan proaktif siyaset dönemi söz konusudur.

46 yıldır kapsamlı bir çözümün veya bir güven artırıcı önlem paketinin parçası olsun diye askeri bölge olarak tutulan Kapalı Maraş’ın, Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle yasal sakinlerine açılması yoluna gitmenin, başlıca görevleri olacağını vurgulayan Canaltay, sürecin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararlarına uyularak uluslararası toplumla diyalog kurularak ileri götürüleceğini söyledi.

Rum tarafı bunca yıldan sonra KKTC vatandaşları arasında ayrım yapmaktan vazgeçmesini isteyen Canaltay, Kıbrıs Türkü’nün hedefi Avrupa Birliği içinde yer almaktır. Bu hedef tüm çalışmalarımızda göz önünde bulundurulacak hükümet ve parlamentomuzla bu yöndeki gerekli adımların atılması için işbirliği yapılacaktır. Ancak bizler her ne pahasına olursa olsun AB içinde yer alma yanlısı değiliz” dedi.

Canaltay, “ AB içinde yer almamız, garantörümüz Türkiye ile olan tarihi, milli ve ahdi ilişkilerimize halel getirmeyecek şekilde olmalıdır. Birleşik Krallık, (İngiltere) Kıbrıs’ın üç garantöründen biridir. Bu ülkede 100 binlerce Kıbrıs Türkü yaşamaktadır. Ancak, Birleşik Krallık, bugüne kadar Kıbrıs Türk Halkı’na karşı sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Eğer Kıbrıs Türk Halkı kurucu ortağı olduğu Devlet’ten silahlı saldırılarla atılmışsa, ve ortağı 1964’ten bu yana haklarını gasp ediyorsa, Birleşik Krallık’ın bundaki sorumluluğu büyüktür. Biz, Birleşik Krallıkla ilişkilerimizde bu ülkenin Avrupa Birliği’nden de ayrılmasını göz önünde bulundurarak yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Kendilerinden ilk talebimiz ise haksız, insan haklarına aykırı bir şekilde halkımıza uygulanan İngiltere’ye direkt uçak yolculuğu yapmamızın önündeki engelleri kaldırmalarıdır. Biz bu yönde her türlü teması ve girişimi yapmaya kararlıyız. Atılacak böylesi bir adımın Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına büyük katkı yapacağına, ilişkilerimizi geliştireceğine inancımız tamdır” ifadelerini kullandı

Canaltay sözlerinin sonunda, Doğu Akdeniz’de yaşanan sürecin eski bildik yoldan giderek Kıbrıs Türkünün lehine sonuçlandırılamayacağını belirtirken, “ Ezberleri bozmak ve atak olmak lazımdır. Türkiye en yetkili ağızlardan federasyon görüşmelerinin bittiğini artık Kıbrıs’ta iki egemen Devlet temelinde çözümlerin konuşulması gerektiğini vurguluyor. Karar sizindir. Ben en doğru kararı vereceğinize güveniyorum” diye ekledi.