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Canaltay:Öğrencilerin ülkeye getirilmesine imkan sağlamak için uçuş sayısını iki seferle sınırlayan NOTAM kaldırıldı

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Ercan Havalimanı’na yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM bugün 16:55 itibarıyla iptal edildi.
Canaltay:Öğrencilerin ülkeye getirilmesine imkan sağlamak için uçuş sayısını iki seferle sınırlayan NOTAM kaldırıldı

Ercan Havalimanı’na yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM dün 16:55 itibarıyla iptal edildi.

KKTC’de okuyan ve yurt dışında yaşayan ve bu yıl mezun olacak yaklaşık 17 bin öğrenci için uçuş kısıtlaması kaldırıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay BRT’ye yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yayınlanan NOTAM doğrultusunda, koronavirüse yönelik önlem amaçlı uygulanan uçuş kısıtlamasının KKTC’de okuyan öğrencilerin gelişlerinin sağlanması için kaldırıldığını açıkladı.

Kararın bu akşam itibaren geçerli olduğunu dile getiren Bakan Canaltay, yerel bulaşın artması ve pandemi merkezleri ile otellerinin dolması neticesinde uçak seferlerine kısıtlama getirildiğini ancak söz konusu kısıtlamanın öğrencilerin eğitimlerine sorunsuz devam etmesi için kaldırıldığını söyledi.

 

Canaltay, bazı sosyal medyada yer alan haberlerde KKTC’de uygulanan uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı yönündeki haberin eksik olduğunu belirterek, “Uçuşlar sadece öğrencilerin gelişini sağlayacak uçak seferleri için olacak” dedi.

Bu arada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre bu karar, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alındı.

 

Açıklamada, ülkeye gelecek yabancı öğrencilere, diğer tüm yolculara uygulanan kurallar uygulanacağı da belirtilerek, “öğrenciler karantinadan muaf olmayacaktır” denildi.

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