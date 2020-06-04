Candan: "Kapıların kademeli açılmasına ilişkin gerekli hazırlıklar yapılmadı"

CTP Milletvekili Aramağan Candan, Kıbrıs’ın güneyine geçişlerle ilgili olarak, “Bu hükümet hangi konuyu ciddiyetle ele aldı ki bunu da alacaktı” dedi.

Hükümetin önce sağlık/bilimin arkasına saklandığını kaydeden Candan, Güneyle kapıların kademeli olarak açılma koşullarına ilişkin gerekli hazırlıkların yapılmadığını belirtti.

Candan şu şekilde devam etti:

“Bir aydır bu yönde, öncelikle çalışanlar, eğitim görenler ve sağlık nedenleri ile geçecekleri kapsayacak şekilde meclis kürsüsünden uyarmamıza rağmen olayı yetki tartışmasına indirgeyerek bu konuya gözlerini kapadılar.

Onca uyarıdan sonra nihayet iki toplumlu sağlık komitesi anlamlı bir toplantı gerçekleştirdi de kademeli geçişlere kapıyı araladı.

Ama bu toplantıya da bizim tarafın iyi hazırlanmadığı, düzgün bir epidemiyolojik çalışma sunamadığına ilişkin açıklamalar geliyor.

Şimdi gerçek niyetlerini göreceğiz. Mesele gerçekten sağlık mı yoksa başka mı?”