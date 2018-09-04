  • BIST 93.721
  • Altın 256,724
  • Dolar 6,7002
  • Euro 7,7279
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Çare Sınıf Mücadelesi: Bağımsızlık Yolu Sendikal Platform’un Eylemine Destek Vermeyecek!

» »
Bağımsızlık Yolu olarak, Sendikal Platform’un krize karşı önerdiği ekonomik çözümleri hayretle karşılıyoruz.
Çare Sınıf Mücadelesi: Bağımsızlık Yolu Sendikal Platform’un Eylemine Destek Vermeyecek!

Bağımsızlık Yolu olarak, Sendikal Platform’un krize karşı önerdiği ekonomik çözümleri hayretle karşılıyoruz. Hükümetin sermaye örgütleriyle birlikte hazırladığı önerileri de kapsayan çözümler halkın taleplerini yansıtmamaktadır. Dahası, “Çare Federal Kıbrıs” sloganı, ekonomik krize karşı gelmemekle birlikte, krizi halka fatura etmeye niyetli sermayedarları korumaktadır.

Bağımsızlık Yolu Kıbrıs halklarının kardeşliğini ve barışı desteklemekle birlikte, ekonomik krize karşı siyasi sloganlarla mücadele edilemeyeceğinin farkındadır. Karşımızda somut bir biçimde duran ekonomik krize karşı soyut bir “Çare Federal Kıbrıs” sloganıyla mücadele etmeye hazırlanan Sendikal Platform’un eylemine bu sebeple katılmama ve bu eylemi desteklememe kararı aldık.

Son yaşanan ek mesai eylemlerinin de gösterdiği gibi kamuda örgütlü sendikaların talepleri, halkımızdan karşılık görmemektedir. Sendikal Platform’u, Kıbrıslı Türk emekçi kitleler ile kopmuş olan bağlarını tamir etmek için tüm kaynaklarını ve imkanlarını küçük üretici, küçük esnaf ve özel sektör emekçileri ile dayanışmak için seferber etmeye çağırıyoruz.

Bir yanda ekonomik krizi suistimal edip fırsat kollayan ve kendi siyasi rantından başka hiçbir şeyi düşünmeyen UBP tehlikesi, diğer yanda ise emek eksenli somut bir ekonomik mücadele vermek yerine patronları ürkütmemek ve mevcut hükümeti karşısına almamak adına krize karşı çözüm olarak “Federal Kıbrıs” gibi soyut bir hedefi gösteren sendikalar varken, kurtuluşumuz üçüncü bir yol açmaktan geçmektedir.

Bu yol da, emek eksenli bir yoldur, emekçilerin yoludur.

Çünkü saldırı sınıfsaldır, mücadele de sınıfsal olmalıdır.

Ekonomik krize karşı ÇARE SINIF MÜCADELESİ.

Bağımsızlık Yolu (a)

Abdullah Özdoğan

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Atan: “Yapamıyorsanız gidin”04 Eylül 2018 Salı 15:51
  • Denktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Kıbrıs Yeşilay Derneği heyeti ile biraraya geldi04 Eylül 2018 Salı 15:45
  • Yoğurdu da, sütü de üfleyerek tüketeceğiz: Süt ürünlerine zam!04 Eylül 2018 Salı 15:04
  • Koop-Süt, ürünlerine zam yaptı04 Eylül 2018 Salı 15:04
  • “Kitaplarda çok güzel bir dünya var, çocuklarla tanıştırmak lazım”04 Eylül 2018 Salı 14:52
  • YKP, 6 Eylül’deki eylem için katılım çağrısı yaptı04 Eylül 2018 Salı 14:47
  • “Temel sorun Kıbrıs sorununun devamıdır”04 Eylül 2018 Salı 14:42
  • Giad’dan 10 maddelik öneri04 Eylül 2018 Salı 14:32
  • Laparoskopik fıtık kursu tamamlandı04 Eylül 2018 Salı 14:22
  • BESİM: “MS hastalarının yanındayız”04 Eylül 2018 Salı 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti