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Çarşamba gününe kadar hava yağmurlu olacak

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Meteoroloji Dairesi, 15 Mayıs Çarşamba gününe kadar havanın yağmurlu olacağını duyurdu.
Çarşamba gününe kadar hava yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi, 11 -17 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Dairenin tahmini hava raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Çarşamba gününe kadar bölgenin hafif yağmurlu olacağı kaydedilen açıklamada, perşembe ve cuma günleri ise havanın açık ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 26-29 derece ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği, rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli, yer yer fırtınamsı olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.

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