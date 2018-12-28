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CAS çalışanlar Başbakan Erhürman’ın açıklamasını bekliyor

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CAS çalışanlarının 20 Aralık’ta Ercan çemberinde başlattığı açlık grevi bugün sekizinci gününde…
CAS çalışanlar Başbakan Erhürman’ın açıklamasını bekliyor

CAS çalışanlarının 20 Aralık’ta Ercan çemberinde başlattığı açlık grevi bugün sekizinci gününde…

Hükümet yetkililerinden haber bekleyen CAS çalışanlarından bugün ikisi, Ercan havalimanındaki reklam panosuna çıkarak , bölgede  hareketli saatlerin yaşanmasına yol açtı. İki eylemci arkadaşları tarafından uzun süre aşağıya inmeleri için ikna edilmeye çalışıldı. Uzun süren uğraşlar sonucu çalışanlar Başbakan’ın CAS ile ilgili bu akşam açıklama yapacağı haberi üzerine aşağıya indi. Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’ndan CAS yönünde bir karar çıkmayınca  Hüseyin Melhem ve  Berat Çolak isimli iki CAS çalışanı bugün tepkilerini göstermek üzere Ercan havalimanı önündeki metrelerce yükseklikteki reklam panosuna tırmandı.

Haberin duyulmasının ardından bölgeye polis , sivil savunma , itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi, iki çalışan hem arkadaşları hem de polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Saatler süren uğraş sonucu Başbakan Tufan Erhürman’ın CAS ile ilgili bu akşam açıklama yapacağı haberi üzerine eylemciler aşağıya indi. Çalışanlar  hem aileleri hem de arkadaşları tarafından gözyaşları ile karşılandı. CAS çalışanları sözcüsü Erkut Öznergis ise 7 aydan beri sürdürdükleri bu mücadelenin olumlu olarak bitmesini istediklerini, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti. Öznergis “ 7 aydan beridir sürdürdüğümüz bu haklı mücadelemizi bizler artık bitmesini istiyoruz ancak süreç çok uzadı. Mahkemeler yargılar, devletin miydi özelin miydi. Maddi, sorumluluklar, borçlar derken,  personel arkadaşlarımızın durumu ortada . İntihara kadar kalkışanlar var. Böyle bir olayın yaşanmasını biz de tasvip etmiyorduk, istemiyorduk ama gelinennoktada malesef oldu” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman’dan olumlu bir yönde açıklama beklediklerini ifade eden Öznergis “ temennimiz yılbaşında evlerimize mutlu mesut dönmek ve önümüze yeni bir yol haritası çizmek” dedi. Öznergis  olumlu yönde bir açıklama olmaması halinde ise haklarını alana kadar mücadelelerinin devam edeceğini, katılımların artarak devam edeceğini kaydetti.

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