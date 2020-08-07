CAS çalışanları alacakları için Şirketler Mukayyitliği’ne başvurdu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), CAS çalışanlarının alacaklarının, kıdem tazminatları, İhtiyat Sandığı ve Sigorta ödemelerinin ne zaman ve ne şekilde ödeneceğine ilişkin, Şirketler Mukayyitliği’ne talepte bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, mahkeme kararı ile tasfiye edilen CAS çalışanlarının 2 yıla yakındır alacakları ile ilgili bekleyiş içerisinde olduklarının altını çizerek, 2 yıldır yetkili kurumların herhangi bir icraat yapmadığını söyledi.

Bu nedenle HAKSEN olarak, sendikada örgütlü çalışanlar adına Bilgi Edinme Yasası’nca Şirketler Mukayyitliğine dilekçe verdiklerini bildiren Büyükoğlu, şunları söyledi:

“Dilekçemizde, şirketin resmi çalışanları olanların borçlarının ödenmesi veya tanzim edilmesi ile ilgili alacakları olan kıdem tazminatı ve 2018 yılının 16 Temmuz 17 Aralık tarihleri arasındaki maaşlarının personele ne zaman ve ne şekilde ödeneceği ile ilgili bilgi ve eksik İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının ne zaman tamamlanacağı hakkında bilgi talep ediyoruz.

Konu hakkında gerekli takibi yapacağımızı, haklı davamızda tüm yolları deneyeceğimizi hatırlatırız”