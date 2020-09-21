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CAS Çalışanları İçin Şirketler Mukayyitliği Hakkında BEDK’ya İtirazda Bulunduk

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) olarak, CAS çalışanları için şirketler mukayyitliğine Ağustos ayında yaptığı bilgi edinme başvurusuna süresi içinde dönülmediği gerekçesiyle Bilgi Edinme Kurulu'na itirazda bulunduk.
CAS Çalışanları İçin Şirketler Mukayyitliği Hakkında BEDK’ya İtirazda Bulunduk

Hatırlanacağı üzere, HAKSEN şirketin eski çalışanlara olan borçlarının ödenmesi veya tahsil edilmesiyle ilgili son iki yıl içerisinde yapılan girişimlerin neler olduğu, nasıl sonuçlandığı veya ne aşamada olduğuna ilişkin Şirketler Mukayyitliği’nden bilgi talep etmiştik.

Ayrıca şirketin araç ve gereçleri için yapılan açık artırmaların tarihleri, nelerin satışa çıkarıldığı, ne kadarının hangi meblağa satıldığı konusunda, tasfiye halindeki şirketin hesabında 2018, 2019 ve bugün itibariyle bulunan meblağ çalışanların alacağı olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve 16 Temmuz – 17 Aralık 2018 arası alacağı maaş ücretlerinin personele ne zaman, ne şekilde ödeneceği, eksik İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının ne zaman tamamlanacağı hakkında bilgi talep edilmişti.

Yasaya göre bilgi edinme başvurularına 15 iş günü içerisinde dönülmesi veya ek süre için bilgi talebinde bulunan tarafa gerekçeli bildirimde bulunulması gerekiyor. Ancak tarafımıza hiçbir geri dönüş olmamıştır. Konuyla ilgili tarafımıza ivedi olarak bilgi verilmesini bekliyoruz.

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