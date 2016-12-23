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CAS çalışanlarının mücadelesine bir destek de CTP'den geldi

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CAS çalışanlarının mücadelesine bir destek de CTP'den geldi
“31 CAS çalışanının işten durdurulması hükümetin hukuk tanımazlığının son noktası”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “DEV-İŞ’te örgütlü CAS çalışanlarından 31’inin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, yazılı bildirim yapma gereği dahi duymaksızın, sözlü olarak veya telefon mesajı aracılığıyla işten durdurulduklarının bildirilmesinin, UBP-DP azınlık hükümetinin hukuk tanımazlığının vardığı son nokta olduğunu” belirtti.

İşlerine son verildiği için Meclis önünde eylem yapan CAS çalışanlarına destek belirten CTP, hükümete de yanlıştan dönme çağrısı yaptı.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi önünde yağmurun altında eylemlerini sürdüren çalışanları ziyaretimizde aldığımız bilgi, toplu sözleşme yapılması talepleri karşısında yönetimin kendilerine, sendikadan istifa etmeleri durumunda hak taleplerinin karşılanacağını, sendikadan istifa etmemeleri durumunda da işten atılacaklarını bildirdiği ve işten durdurma girişimlerinin bunun üzerine başladığıdır” denildi.

Sendikalaşma hakkının hem bir insan hakkı, hem de KKTC Anayasası’nda düzenlenmiş temel bir hak olduğu vurgulanan CTP açıklamasında, UBP-DP Hükümetinin, özel sektör çalışanlarının insan haklarını fiilen kullanmalarını sağlayacak yönde çalışma başlatmak yerine, bin bir zorlukla sendikalaşmış az sayıda özel sektör çalışanını da sendikasız bırakmak için elinden geleni yaptığı savunuldu.

“İÇİMİZE SİNDİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Açıklamada, “CAS emekçilerine reva görülen bu baskıyı, bu hukuk ve insan hakları tanımaz tutumu kabul etmemiz, içimize sindirmemiz mümkün değildir. Hükümeti iddialar konusunda bir an önce açıklama yapmaya ve girdikleri yanlış yoldan dönmeye çağırır, CAS emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

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