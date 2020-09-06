Casino'da oyun çipi çaldı...1500 dolarlık çipi tuvalette buldum dedi

Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace isimli Casino'ya kumar oynamak için giden ve fiş çaldığı tespit edilen zanlı İsmail Coşkun tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren kadın polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan 5 Eylül 2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace isimli Casino'dan alınan şikâyette casinolarına müşteri olarak gelen zanlı İsmail Coşkun'un 1000 dolarlık oyun çipi satın aldığını 560 dolar kazandığını fakat kasaya gittiği zaman 3050 Dolar karşılığı olan oyun çipini kasada nakite çevirmeye çalıştığı bilgisi alınması üzerine bilahare Adli Şubeye celp edilen zanlının, mesele ile ilgili sorgulandığı sırada kazanmış olduğu çiplerin 1500 Dolarlık kısmını casinonun tuvalet kısmında bularak sirkat ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis soruşturma kapsamında Lord palace casino da incelenen kamera görüntülerinde zanlının 4 Eylül 2020 tarihinde 950 dolarlık çip satın aldığı 450 dolarlık oyun oynadığını kasada ise 4,150 dolarlık çipi nakide çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini zanlının çipleri nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.