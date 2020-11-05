Çatalköy Belediyesi Kısa Oyun Yazma Yarışması Düzenliyor

Oyunlar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış , ödül almamış ve oynanmamış olmalıdır. Katılımcıların yarışmaya birden fazla oyunla katılabileceği gibi, grup halinde de oyun yazılabileceği belirtildi.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu;

KKTC’de genç ve yeni oyun yazarlarını özendirmek, yeni biçimler, farklı bakış açıları ve alternatif arayışlara yer vermek, KKTC’de kısa ve yeni tiyatro eseri örneklerini, okuyucu ve seyirci ile buluşturmak amacı ile bu yarışmayı düzenledik. Konumuzu EFSANE olarak belirlediğimiz kısa oyun yazma yarışmamızda Türkçe yazabilen herkes katılabilir.

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ise yaptığı açıklamada;

Bir ülkenin tiyatrosundan söz edebilmemiz için yönetmen, yazar ve oyuncunun ülkede var olması gerektiğine inanıyorum. Ama en önemlisi mutlaka ve mutlaka tiyatro yazarlarımızın artması gerekmektedir. Tiyatro anlamında ekilen ve sulanmaya başlayan bu toprakların önümüzdeki süreçlerde de eğer doğru sulanması devam ederse özümüzü yansıtabilecek oyunlarımız yazılacak ve oyun yazarlarımız yetişecektir.

Amaç:

KKTC de Genç ve yeni tiyatro oyun yazarlarını özendirmek, yeni biçimler, farklı bakış açıları ve alternatif arayışlara yer vermek,KKTC de kısa ve yeni tiyatro eseri örneklerini okuyucu ve seyirciyle buluşturmak amacı ile Çatalköy Belediyesi Kısa tiyatro oyunu yazma yarışması düzenlemiştir.

Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak.

Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Katılım Koşulları

Yarışmaya (2. Maddede belirtilen koşul dışında) herkes katılabilir.

Yarışmaya jüride veÇatalköy Belediyesi Kültür sanat organizeKurulu’nda görev alan kişiler katılamazlar.

Çatalköy Belediyesi Kültür sanat Düzenleme Kurulu’nun Kısa Oyun Yarışması için belirlediği tema: “EFSANE ”dir.

Oyunlar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, ödül almamış ve oynanmamış olmalıdır.

Oyunlar az kişili, fazla dekor gerektirmeyecek ve her alanda (sahne, buluntu mekan, açıkhava gibi) oynanabilecek şekilde düşünülmelidir.

Katılımcılar, yarışmaya birden fazla oyunla katılabilir. Grup halinde yazılan oyunlarda da aynı koşul geçerlidir.

Oyun metinleri word dosyasında 12 punto, bir buçuk satır aralığı ve Times New Roman ile yazılmış olmalıdır. Oyunlar on beş sayfayı geçmeyecek şekilde kaleme alınmalıdır. Oyunlar 7’şer adet kopya çıktı ve CD veya USB formatında çoğaltılacak, ayrıca dermanatik@hotmail.com adresine rumuzla e-posta olarak gönderilecektir.

Her kopyadaki oyun metninin başında ve oyunun kaydedildiği CD veya USB de başvuranının belirlediği bir rumuz yer almalıdır. Rumuz zarfın ve eserin ilk sayfasının sol üst köşesine yazılmalı, Yazarın kimlik bilgilerine oyun metinleri ve CD veya USB üzerinde kesinlikle yer verilmemelidir.

Katılımcı, her eseri için ayrı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir. Kimlik zarfının üzerine, eser için kullanılan rumuz ile Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar “EFSANE ” TEMALI KISA OYUN YARIŞMASI ibaresinden başka bir şey yazılmayacaktır. Kimlik zarfının içinde eserin rumuzu-yazarın adı ve soyadı-yazarın doğum tarihi ve yeri, yazarın yasal ikametgâh adresi, telefon ve e-posta gibi iletişim bilgileri ile yazarın kısa biyografisini içeren ayrı bir zarf yer alacaktır ve bu zarf kesinlikle kapatılmış olacaktır.

Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda belirlenen “En İyi Oyun”, Çatalköy Belediyesinin düzenlediği BEŞPARMAKLAR TİYATRO FESTİVALİNDE açılış oyunu olarak sahnelenecektir. 5 Mart 2021 tarihinde açıklanacak ve 3000 TL ve Plaketle ödüllendirilecektir. Kazanan eser( EN İYİ KISA OYUN ) sahibi Corona Virüs önlemleri kapsamında açılışta bulunamaz ise ödülü banka hesabına ve plaketi de kendisine kargo yolu ile gönderilecektir.

“En İyi Oyun” olarak belirlenen oyun 3000 TL ödül alarak ; Seçici Kurul veÇatalköy Belediyesi kültür sanat organizasyon kurulunun vereceği karar doğrultusunda, gerekli sanatsal düzenleme sağlandığı takdirde; ilerleyen Festivallerde sahne, fuaye, açık alan, buluntu mekan vb’ yerlerde sahnelenebilecektir.

Jüri tarafından seçilen En iyi oyun en başta olmak üzere,yarışmaya katılmış ve seçici kurul ( jüri) tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuş eserler içerisinden seçilen toplamda diğer 4 kısa oyunu da içinde barındıracak Beşparmaklar EFSANE kısa oyunlar kitabı adı altında Çatalköy Belediyesi tarafından( 750 adet) basılacaktır.

“En İyi Oyun” kategorisine ait bir oyun çıkmadığı takdirde, Seçici Kurul, o yıl «En İyi Oyun ödülü» nü vermeyebilir. Böyle bir durumda Seçici Kurul katılımcılar arasından bir oyunu “Övgüye Değer Oyun” olarak tanımlar ve ödüllendirir.

Yarışmada “En İyi Oyun” olarak belirlenen oyunun yayın hakkı bir yıl süreyle ÇatalköyBelediyesine aittir. Bu süre içinde oyunun tanıtım, reklam, sahneleme ve yayın haklarını Çatalköy Belediyesi elinde tutar. Övgüye değer Oyun ödülünde bu madde geçerli değildir.

Yarışmaya katılanlar bu şartnamede yer alan bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya son katılım tarihi 25 Aralık 2020’dir. Oyunlar 25 Aralık 2020 günü mesai bitimine kadar, Derman ATİK Çatalköy Belediyesi Mücahit sokak NO : 6Çatalköy adresine ulaştırılmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek eserler değerlendirme dışı bırakılır. Posta, kargo vb’inde meydana gelecek gecikme ve kayıplardan Çatalköy Belediyesi sorumlu değildir.

Seçici Kurul