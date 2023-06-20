Çatalköy’de kaza

Öte yandan dün saat 21.00 sıralarında, Çatalköy’de Şht. Zeka Adil Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü Hazım Özgören (E-63), yönetimindeki HV 577 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelen Erdal Aksu (E-35) yönetimindeki GB 351 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken HV 577 plakalı araç sürücüsü Hazım Özgören tutuklandı, olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
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