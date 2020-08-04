Çavuşoğlu: “ABD ve Avrupa eğitimindeki uygulamalar, henüz ülkemize gelemedi”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, göreve geldikleri ilk günden beri büyük emekler verdiklerini, yükseköğrenimin sorunlarını çözmek adına da YÖK ile sürekli istişarelerde bulunarak sorunların çözümünde büyük bir çaba sarf ettiklerini aktardı.

Pandemi süreci içerisinde rektörler ile toplantı yaptıklarını, toplantılardaki gelişmeleri YÖK ile paylaştıklarını anımsatan Çavuşoğlu, “Sadece isteyerek değil, bir şeyleri yaparak da sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Öğrenci sayılarında düşüş olmaması için yaptığımız mücadelede arzu edilen noktada değiliz, ama Öğrenci Dostu Ada konseptine geçerek algıları düzeltebilmek adına çaba sarf ettik” dedi.

“BİRBİRİMİZİ AŞAĞIYA ÇEKMEK İÇİN UĞRAŞIRSAK, BİR YERE VARAMAYIZ”

ABD’de Avrupa’da eğitimde yapılan uygulamaların, henüz ülkemize gelemediğini işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Bir şey yapmadın” söylemleri yerine yapılan işlere destek olunması gerektiğinin altını çizerek, “Birbirimizi aşağıya çekmek için uğraşırsak, bir yere varamayız” ifadelerini kullandı.

“KARANTİNA İHTİYACI İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZİ TAMAMLADIK”

Öğrenci akışının yükseleceği düşüncesi ile karantina ihtiyacı için üniversiteler ile görüşüldüğünü açıklayan Nazım Çavuşoğlu, karantina ihtiyacının karşılanması için görüşmelerin tamam olduğunu söyledi.

Okulların açılması ile ilgili sendikaların yaptığı açıklamaları; haklı çıkmak için yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, herkesin hizmet için bir şeyler yapması gerektiğinin vakti geldiğini belirtti.