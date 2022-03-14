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Çavuşoğlu: Bu Akşam Taşıma Sorununun Çözülmesini Bekliyorum

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Çavuşoğlu: Bu Akşam Taşıma Sorununun Çözülmesini Bekliyorum
Çavuşoğlu: Bu Akşam Taşıma Sorununun Çözülmesini Bekliyorum

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında toplu taşımacıların eyleme gitmesine yönelik açıklamalarda bulundu bu akşam sorunun çözülmesini beklediğini söyledi.

 Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitimlerine devam edememesinin telafisiz olduğuna dikkat çekeerek toplu taşımacıların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun talimatı olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde yer aldığını ekledi.

 

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