  • BIST 1.320
  • Altın 466,657
  • Dolar 7,8975
  • Euro 9,5744
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Çavuşoğlu, Engelliler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çavuşoğlu, Engelliler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Yayımladığı mesajda her bireyin engelli olup olmadığına bakılmaksızın, yasalarla belirlenen temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanma hakkına sahip olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, engelliliğin yalnızca bir sağlık sorunu olmadığına, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğuna vurgu yaptı.

 

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilen 3 Aralık gününün toplumsal bilincin ve farkındalığın oluşturulması adına çok önemli bir tarih olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

 

Engelli vatandaşların eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda ciddi sorunlarla karşılaştığını da dile getiren Çavuşoğlu, “Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını, çalışan, üreten saygın bir kişi olarak yaşamalarını sağlamak adına üreteceğimiz çözümler, onları hak ettikleri hayat standartlarına kavuşturmaya zemin oluşturacaktır.” ifadelerine yer verdi.

 

Göreve geldikleri günden bugüne engelli vatandaşların eğitim alanında yaşadıkları sorunları gidermek ve onlara destek olmak adına bir çok çalışma yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, her yıl 5 engelli yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim giderlerinin bakanlık tarafından karşılanması adına protokol imzaladıklarını, yıllardır beklenen Özel Eğitim Yasası’nı da hazırlayarak Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmek üzere meclise sevk ettiklerini söyledi.

 

Çavuşoğlu mesajının sonunda “Toplumsal duyarlılığın ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunacağı inancıyla “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göçer: “Yasaya Rağmen Engelli İstihdamı Yapılmıyor, Eşitsizlik Hayatı Daha da Zorlaştırıyor”03 Aralık 2020 Perşembe 09:44
  • Taner Ulutaş'tan Taşlamalar03 Aralık 2020 Perşembe 09:30
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 3 Aralık 2020 Perşembe )03 Aralık 2020 Perşembe 09:14
  • TDP MYK Sona erdi... Teknokrat seçim hükümetine TDP'den evet...02 Aralık 2020 Çarşamba 23:47
  • Av. Serkan Mesutoğlu: Siyasetimizde gaf üstüne gaf yapılıyor.02 Aralık 2020 Çarşamba 21:57
  • Denktaş: 4'lü koalisyona ama demeden destek vereceğiz02 Aralık 2020 Çarşamba 21:38
  • Bir hemşirenin testi pozitif, çok sayıda hemşire de temaslı02 Aralık 2020 Çarşamba 21:09
  • HP'nin önerisi: 4 başkan da kabinede olmasın02 Aralık 2020 Çarşamba 20:58
  • Rogers: Dört parti başkanının da içinde olmadığı, tamamen teknokrat bir kabine önerdik02 Aralık 2020 Çarşamba 20:54
  • Polis kayıp kartı takside buldu...Tutuklu 2 kadın hakkında şikayeti geri çekti02 Aralık 2020 Çarşamba 20:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti