Çavuşoğlu, Engelliler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Yayımladığı mesajda her bireyin engelli olup olmadığına bakılmaksızın, yasalarla belirlenen temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanma hakkına sahip olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, engelliliğin yalnızca bir sağlık sorunu olmadığına, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğuna vurgu yaptı.

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilen 3 Aralık gününün toplumsal bilincin ve farkındalığın oluşturulması adına çok önemli bir tarih olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Engelli vatandaşların eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda ciddi sorunlarla karşılaştığını da dile getiren Çavuşoğlu, “Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını, çalışan, üreten saygın bir kişi olarak yaşamalarını sağlamak adına üreteceğimiz çözümler, onları hak ettikleri hayat standartlarına kavuşturmaya zemin oluşturacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Göreve geldikleri günden bugüne engelli vatandaşların eğitim alanında yaşadıkları sorunları gidermek ve onlara destek olmak adına bir çok çalışma yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, her yıl 5 engelli yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim giderlerinin bakanlık tarafından karşılanması adına protokol imzaladıklarını, yıllardır beklenen Özel Eğitim Yasası’nı da hazırlayarak Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmek üzere meclise sevk ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu mesajının sonunda “Toplumsal duyarlılığın ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunacağı inancıyla “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.” ifadelerine yer verdi.