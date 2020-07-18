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Çavuşoğlu Gce–A Level Sonuçlarına Sahip Olan Öğrencilere 40 Kontenjan Tahsis Edildiğini Açıkladı

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Çavuşoğlu Gce–A Level Sonuçlarına Sahip Olan Öğrencilere 40 Kontenjan Tahsis Edildiğini Açıkladı
Çavuşoğlu Gce–A Level Sonuçlarına Sahip Olan Öğrencilere 40 Kontenjan Tahsis Edildiğini Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’deki üniversiteler ile yapılan görüşmeler sonucunda açılan kontenjanlara ek olarak, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde, GCE – A Level sonuçlarına sahip olan öğrencilere Türkiye üniversitelerinde 40 burslu kontenjan daha tahsis edildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında “YÖK ile yıllar önce yaptığımız görüşmeler sonucunda,  GCE – A Level sonuçlarına sahip KKTC vatandaşlarımızın, Türkiye’deki üniversitelerin yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurabilmelerinin yolunu açmıştık. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilgili paydaşlarla birlikte, atılan adımların geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yürüttük ve bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile imzaladığımız protokolle ikinci bir evreye geçtiğimizi büyük bir memnuniyet ile tüm kamuoyuna belirtmek isterim” dedi.

Türkiye üniversiteleri ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda her yıl açılan kontenjanlara ek olarak, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile imzaladıkları protokol çerçevesinde, talep ettikleri kontenjanların uygun görüldüğünü kaydeden Çavuşoğlu, başta 5 İngilizce, 5 Türkçe Tıp kontenjanı olmak üzere, Biomedikal Mühendisliği, Aktüerya, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Genetik, Yapay Zaka ve İstatistik gibi bir çok branşı kapsayan 40 burslu kontenjanın dün itibarıyla kabul edildiğini söyledi.

Başvuru kılavuzu ve kontenjanların detaylarını önümüzdeki hafta bakanlığın web sayfasından açıklayacaklarını belirten Çavuşoğlu, başvuruların A Level sonuçlarının açıklanacağı hafta kabul edileceğini ve öğrencilerin şeffaf bir şekilde okullara yerleştirileceğini kaydetti. 

“Ülkemiz eğitimine çok büyük fayda sağlayacak bu açılımın sonuçları, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun” diyen Çavuşoğlu, bu kontenjanlarla yerleşecek öğrencilerin okullarda harç parası ödemeyeceğini ve belli bir oranda burslu olarak eğitimlerine devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu açıklamasının sonunda, ülkenin eğitim vizyonuna katkı koyan bu açılımın, eğitimin şekillenmesinde büyük bir motivasyon yaratacağına inanç belirterek, “Vatandaşlarımızın dünyaya hizmet edebilme yarışında büyük emek sarf ederek girdikleri okullarda, aldıkları eğitimin sonuçlarını bu yönde geliştirmeye devam edeceğiz. Böylelikle çağdaş meslekler edinirken dünya ile iletişim kurabilen yeni nesiller yetiştirebilmek en büyük hedefimiz olup, bu doğrultuda çalışmalarımız devam edeceğiz” dedi.

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