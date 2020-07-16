Çavuşoğlu: “İmar Planı spekülasyonlara açık”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın spekülasyonlara açık olduğunu belirtti.

Kanal T’de yayınlanan, Serhat İncirli’nin sunduğu Günaydın Kıbrıs programına konuk olan Çavuşoğlu, İmar Planı’nın bu ülkede olması gereken bir plan olduğunu anımsatarak, “Ülkemizde tüm coğrafyanın planlanabilmesi adına 2011 yılında UBP’nin iktidar olduğu bir dönemde, ülkesel fiziki planı, benim İçişleri Bakanlığım dönemimde başlatmıştık, 2014’te tamamlandı” dedi.

Buna bağlı olarak İmar Planlarının tüm bölgelerde çıkartılması gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Ancak son zamanlarda, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı olarak tartışılan plan, tamamen spekülasyona açık, tartışmalara vesile olan bir zemini var” şeklinde konuştu.

Asıl bilinmesi gerekenin, İmar Planı’nın bir kişinin veya bir zümrenin istediği gibi çıkacak bir plan olmadığını vurgulayan Nazım Çavuşoğlu, “Fiziki plan çıkarken, ülkenin tüm paydaşlarıyla görüşülerek ve uzlaşılarak çıkarılması gereken bir plandır” ifadelerini kullandı.

UBP olarak bu konuda, İmar Planı’nın çıkmasını tamamen desteklediklerini, zaten planı yapan parti olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bizi bu konuda kimse suçlayamaz, ama uzlaşıya ihtiyacımız var. UBP bu konuda sorumluluğu yüksek olan bir partidir.

İstenen bazı veriler, geciktirildi, dolayısıyla bu veriler olmadan UBP’nin tahmini yorumlar yapması mümkün değil. Veriler verildiğine ve uzlaşı geliştiğine göre, İmar Planı süreci hızlanacak”