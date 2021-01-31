Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor...5'li konferans öncesi dikkat çeken KKTC ziyareti...

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor .
Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Çavuşoğlu’nun 1-2 Şubat tarijlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceği belirtildi.
Çavuşoğlu’nun ziyarette başta Kıbrıs konusu olmak üzere ikili ilişkiler konusunda görüşmelerde bulunması bekleniyor
Sayın Bakanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Ziyareti Hk. https://t.co/r17hBto8LL pic.twitter.com/BJwoWiMl7A— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 31, 2021
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