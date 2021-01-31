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Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor...5'li konferans öncesi dikkat çeken KKTC ziyareti...

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Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor...5'li konferans öncesi dikkat çeken KKTC ziyareti...
Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor...5'li konferans öncesi dikkat çeken KKTC ziyareti...

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor .

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Çavuşoğlu’nun 1-2 Şubat tarijlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceği belirtildi.

Çavuşoğlu’nun ziyarette başta Kıbrıs konusu olmak üzere ikili ilişkiler konusunda görüşmelerde bulunması bekleniyor

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