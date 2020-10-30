Çavuşoğlu: Sıra Bende

Çavuşoğlu, bakanlık görevleri sırasında krizleri çözen ve UBP’nin verdiği görevlerle partisi tarafından yatırım yapılan biri olduğuna dikkat Çekti!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve UBP Genel Başkan adayı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık görevleri sırasında krizleri çözen ve UBP’nin verdiği görevlerle partisi tarafından yatırım yapılan biri olduğuna dikkat çekerek, “UBP’nin kattığı deneyimlerle bugün parti başkanlığına hazırım” dedi. Çavuşoğlu, ülkeye hizmeti bir lider olarak devam ettirmek için sıranın kendisinde olduğunu kaydetti.

2003 yılından beri milletvekilliğini üstlendiği UBP’nin her kademesinde çalışan biri olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, genel sekreterlik görevi yanında partisinin kendisine 5 kez bakanlık görevi de verdiğini ve edindiği deneyimle hem UBP’yi hem de KKTC’yi daha iyi noktaya getirmeye aday olduğunu vurguladı.

UBP başkanı seçilirken ülkeyi yönetecek başbakanın da seçileceğine dikkat çeken Nazım Çavuşoğlu, üyelerin, ülkeyi kimin en iyi şekilde yönetebileceği, krizleri kimin çözebileceği ve tüm toplumu kimin kucaklayabileceği sorularına yanıt arayarak oy vermeleri çağrısında bulundu.

“Kriz yaratan değil hep kriz yöneten bir bakan oldum”

Nazım Çavuşoğlu, ülkemizde baş gösteren kuraklığa çözüm getiren ve bugün Anadolu suyunun çeşmelerimizden akmasını sağlayan su projesine Tarım Bakanı olarak imza koyması sonrası o dönemin krizini çözmesiyle KKTC’nin susuzluktan kurtulduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, Eğitim Bakanı olarak göreve geldiğinde, sorunlar yumağı olan yükseköğretimin önünü tıkayan sorunları Türkiye’deki yetkililerle kurulan istişarelerle çözdüğünü, artırılan kontenjanlarla ülkemiz üniversitelerine gelen öğrencilerin artırıldığını kaydetti.

Kendisinin kiriz yaratan değil, var olan krizleri çözen birisi olduğunu belirten Nazım Çavuşoğlu, bu koşullarda ülkemizde kendisi niteliğinde bir parti başkanı ve başbakana ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Bu kadar görev yapan, birikime sahip, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ilkeleriyle bugüne kadar siyasete, “halka hizmet” olarak bakan ve devletin yüceltilmesini yaşam şekline dönüştüren biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, başkanlığında KKTC’yi reformist bakış açısıyla ülkeyi daha iyi noktaya getirmek için çalışacağını vurguladı.

Sorun çözücü kimliği ve uzlaştırıcı özelliğiyle bu kadar sorunun olduğu dönemde kendisinin bir şeyler yapması gerektiğine vurgu çeken Çavuşoğlu, sicili, yürüttüğü faaliyetler ve deneyimlerinin yapabileceklerinin tescili olduğunun altını çizdi.

Ülke yönetimindeki deneyimin kendisine bu süreçte ortaya çıkma sorumluluğu verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, kendisini elini taşın altına koyma noktasında zorunlu ve sorumlu olarak gördüğünü kaydetti.