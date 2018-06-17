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"Çek ambulans uçağı Ercan'a doğrudan uçuş gerçekleştirdi"

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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:
"Çek ambulans uçağı Ercan'a doğrudan uçuş gerçekleştirdi"

"Bugün Prag’tan (Çekya-eski adıyla Çek Cumhuriyeti) bir ambulans uçak verdiğimiz izinle Ercan’a doğrudan uçuş gerçekleştirdi. Ülkemizde bulunan Çek vatandaşının geçirdiği rahatsızlık ertesinde ambulans uçağın Ercan’a doğrudan uçuş yapması için tarafımıza başvuruda bulunuldu.

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi yetkilileri ile Dışişleri Bakanlığı olarak işbirliği halinde gerekli işlemleri tamamladık. Az önce bahse konu hasta ambulans uçağa bindirilerek yine doğrudan uçuş şeklinde ülkesine, Prag’a gönderildi. Çekya’nın Kıbrıs’ta bulunan temsilcilerine de bu konuda bilgi veriyoruz.

Biz hükümet olarak özellikle hastalık, kayıplar benzeri insani konularda ve uluslararası suçlardan arananların yakalanması ve iadesi benzeri konularda uluslararası toplumla işbirliği yapmaya her zaman açık olacağız. Bunu bir medeniyet göstergesi olarak alıyoruz ve tüm uluslararası aktörlerle işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Tanınır yahut tanınmaz burada bir devlet varsa ki vardır, bunun gereğini yerine getirmek durumundayız, hem de her konuda. 
Bazen adımlar küçük de olsa yol alınır ve önemli olan da budur…"

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