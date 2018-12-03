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Çeler: “12 bin 371 kadın bu yasa sayesinde iş gücüne katıldı”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu’ da gerçekleştirilen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadının Rolü 7. Bakanlar Toplantısı" nın ikinci gününde konuşma yaptı.
Çeler: “12 bin 371 kadın bu yasa sayesinde iş gücüne katıldı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu’ da gerçekleştirilen  "İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadının Rolü 7. Bakanlar Toplantısı" nın ikinci gününde konuşma yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çeler, konuşmasına, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından hazırlanan kadının gelişimine yönelik aksiyon planına büyük önem verdiklerini belirterek başladı.

KKTC hükümeti olarak gerçekleştirdikleri projelerden bahseden Çeler,  KKTC’de kamu sektöründe çalışan kadın sayısı, kadınların  toplam iş gücü içerisindeki yerleri ve eğitim düzeyleri ile ilgili bilgiler sundu.

Çeler, 2013 yılında  KKTC  iş gücü içerisindeki kadın sayısının artırılması, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi için hükümetin yaptığı yasal düzenlemeleri anlatarak bugüne kadar toplamda 12 bin 371 kadının bu yasa sayesinde iş gücüne katıldığını belirtti.

2015 yılında İş Kadınları Derneği ve DAÜ Kadın Araştırma  Merkezi ile işbirliği içerisinde kadın işgücünün ekonomiye katılımını daha fazla sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projeye dikkat çeken Çeler, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yardım alan ve özel sektörde asgari ücretle çalışan kadınların çalışma hayatına katılımını daha fazla sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Kreş  Destek Projesi’ni anlattı.

2015 yılında geçirilen yasayla  siyasi partilere getirdikleri seçmen listelerinde, en az yüzde 30 kadın kotası zorunluluğu getirildiğini kaydeden  Çeler, şu anda Meclisteki 50 milletvekilinden 9’unun kadın olduğunun altını çizdi.

Çeler, ayrıca şu anda Yüksek Mahkeme Başkanıyla birlikte 10 bakanlıktan 2’sinin kadın olduğuna dikkat çekti.

Çeler konuşmasının sonunda, yakın zamanda Bakanlık altında faaliyete geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi sayesinde, özellikle kadının rolünün artırılması ve korunmasıyla ilgili çalışmaların  hızlandığını belirtti.

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