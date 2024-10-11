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Çeler: Başsavcılık görüşünün hiçbir hukuki bağlayıcılığı yoktur

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, “Meclis iç tüzüğünün açık olduğunu, vekillerin çoğunun istemediği bir adayın Meclis Başkanı seçilemeyeceğini”, 23’ün, 25’den büyük gösterilemeyeceğini kaydetti.
Çeler: Başsavcılık görüşünün hiçbir hukuki bağlayıcılığı yoktur

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, “Meclis iç tüzüğünün açık olduğunu, vekillerin çoğunun istemediği bir adayın Meclis Başkanı seçilemeyeceğini”, 23’ün, 25’den büyük gösterilemeyeceğini kaydetti.

“Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili Başsavcılık görüşünün hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmadığını savunan Çeler,  Başsavcılığın vereceği “uygundur” görüşünün “hukuki değil siyasi olacağını” belirtti.

Yazılı açıklama yapan Çeler, Meclis İç Tüzüğü’ yapılırken murat edilenin, iki adaylı seçim durumunda “5. turda çoğunluğu alanın kazanmasının sağlamak”, tek adaylı bir seçimde ise Meclis çalışmalarının doğru sürdürülebilmesi için “kabul edilen bir kişinin başkan seçilmesi” olduğunu kaydetti.

Çeler, “Vekillerin çoğunluğunun istemediği bir aday Meclis Başkanı seçilemez. Hiçbir demokratik teamülde de bunun tersi olamaz. Dün akşam yaşananlar ‘Tek aday olduğu için 23 oyla kazandı’ şeklinde yorumlanamaz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) seçim sonuçları için “Başsavcılık’tan görüş alacağız” dediğini hatırlatan Çeler, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Başsavcılık görüşü sadece bir görüştür. Hiçbir hukuki bağlayıcılığı da yoktur. Kaldı ki; tüzük bu kadar açık ve net iken Başsavcılığın vereceği aksi bir ‘uygundur’ görüşü hukuki değil siyasi olacaktır.”

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