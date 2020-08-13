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Çeler: Başta Çalışma ve Sağlık Bakanlığını, sonra da tüm hükümeti acil önlemler almaya davet ediyorum

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Çeler: Başta Çalışma ve Sağlık Bakanlığını, sonra da tüm hükümeti acil önlemler almaya davet ediyorum
Çeler: Başta Çalışma ve Sağlık Bakanlığını, sonra da tüm hükümeti acil önlemler almaya davet ediyorum

DP Milletvekili Zeki Çeler, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çeler yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Uzun bir süredir dikkat ediyorum, bir şeyler söylesem mi, yazsam mı yazmasam mı diye düşünürken eski Çalışma Bakanı olarak değil ama eski ekip arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım adına bu açıklamayı yapma ihtiyacını hissettim.

Sosyal Sigortalar dairesinin önü ana - baba günü. İçerisini düşünemiyorum bile. Normal zamanda dahi perişan bir durum söz konusuydu ve teknik ve düzenek olarak 15 ayda elimizden geleni yaptık. Yıllardır yapılmayanı yapmış ve günün şartlarında yetersiz de olsa bir nebze rahatlatıcı olacak tamirat gerçekleştirmiştik.

Maalesef görüyorum ki bizden sonra taş taş üstüne konulmamış.

O da yetmezmiş gibi yaşanan Covid-19 süresince gerek işveren gerekse iş gören kesimine yönelik atılan adımlar. (Doğruluğu ve yanlışlığı tartışılır!)

Her gün yeni bir kararname, uygulamaya girmeden uygulamadan kalkan, işleyişi allak bullak eden, kafa karıştıran kararlar yüzünden personel bir o kadar daha perişan olmuştur.

1977 den beri teşkilat şeması değişmemiş, personel sayısı artırılmamış. Kendi bütçesinden ödeniyor olmasına ve buna imkanları da olmasına rağmen bir türlü (kendi dönemim de dahil) ilerleme kaydedilememesi tüm bunların sebebidir.

Sadece personel değil hizmet bekleyen vatandaşlar da bu sıkıntılardan nasibini almaktadır!

Eminim hepiniz de Sosyal Sigortalar dairelerinin önünden geçerken ve/veya hizmet alırken yaşanan keşmekeşi görmektedir. Hem vatandaşın hem de çalışanların bu perişanlığı yansıra sağlıkları da ciddi tehlike altındadır!

Başta Çalışma ve Sağlık Bakanlığını, sonra da tüm hükümeti acil önlemler almaya davet ediyorum.”

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