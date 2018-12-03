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Çeler: " Bir gün değil, her gün özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanındayız "

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu temsilcileri Bakan Çeler’e engellilerin sorunlarını aktardı.
Çeler: " Bir gün değil, her gün özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanındayız "

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Başbakanlığa bağlı Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu temsilcileri ile görüştü.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, görüşmede yaptığı konuşmada ziyaretlerinin amacının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, engellilerin sıkıntılarını aktarmak ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak olduğu söyledi.

Çalışma Bakanlığı’ nın engelli sorunlarının çözülmesinde koordinatör bakanlık olduğunun altını çizen Kibrit, engellilerin öncelikli sorunlarının başında gelen istihdam konusunda da Bakan Çeler’den destek istedi.

Çeler: " Bir gün değil, her gün özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanındayız "

Geçmişte uygulanan bir çok yanlış politika yüzünden , özel gereksinimli vatandaşların kamuda istihdam edilemediğine işaret eden Çeler, devlet bütçesinin imkan verdiği ölçüde engelli istihdamı için elinden geleni yapmaya çalışacağını ifade etti.

Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi vasıtasıyla, özel gereksinimli bireylerin hem sosyal hem de ekonomik yönden desteklendiğini kaydeden Çeler, yalnızca 3 Aralık’ta değil, her gün özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli vatandaşların özel sektörde çalışmasının teşvik edilmesi amacıyla Bakanlığı tarafından sürdürülen Yerel İşgücü İstihdamını Destekleme Projesi’nin bir ayağının da özel gereksinimli vatandaşlar için de düzenlenebileceğini ifade eden Çeler, özel gereksinimli vatandaşların çalışabileceği meslek ve sektörlerin belirlenmesi konusunda Kurul ile işbirliği yapabileceklerini belirtti.

Özel gereksinimli vatandaşların yalnızca ekonomik yönden maaşla desteklenmesinin yeterli olmadığına dikkat çeken Çeler, onların sosyal hayata katılması, çalışarak sosyal güvenlik sistemine dahil olması ve geleceklerinin de güvence altına alınmasının da son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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