Çeler: “Çevreyi Korumak Herkesin Önceliği ve Sorumluluğu Olmalıdır”

Mecliste bugüne kadar gündeme gelen bazı yasalarda değer verilmesi gereken hususlara yeterince değer verilmediğini, özellikle çevre, doğa ve hayvan hakları gibi konuların öncelik yapılmadığını belirten Çeler, “Bitkiler ve hayvanlar konuşamadıkları için dertlerini yeterince anlayamadık, ya da anlamak istemedik. Ormanların tüm canlıların oksijen ve besin kaynağı olduğunu hep söyleriz ama iş korumaya gelince yeterli özeni göstermeyiz” dedi.

Yapılmak istenilen değişiklikle cezaların daha caydırıcı olmasının amaçlandığını belirten Çeler, sorumlu ve duyarlı insanlarımız olmakla birlikte, çevresine, doğasına duyarsız kişilerin de artık bu işin yüklü bir cezasının (3 yıl hapislik ve asgari ücretin 10 katı) olduğunu bilmesi gerektiğini kaydetti. Ateş yakma, arabadan sigara izmariti atmak ve yangına sebebiyet verecek durumlardaki cezaların da aynı şekilde yükseltildiğini belirten Çeler, cezaların yanı sıra, teknolojinin de korunarak çevreyi korumayı hedefleyen ve başaran bir yapının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Çevre konusunda tüm partilerin özel bir hassasiyeti olması gerektiğini, TDP bünyesindeki çevre komitesinin de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirten Çeler, “Hem devletin denetleme gücünü artıracak, hem duyarlılığı artıracak, hem de caydırıcılığı sağlayacak bir mekanizma kurulması şarttır. Unutmayalım ki çevreyi korumak hepimizin öncelikli görev ve sorumluluğudur” dedi.

Çeler; Meclis’te bugün ivediliği istenen rapor ve tasarısının önemli olduğunu ancak komiteden geçerek hayat bulmasının daha önemli olduğunu belirtti.