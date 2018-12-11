Çeler'den Sigorta Emeklilerine 13. Maaş Müjdesi, Maaşlar Cuma günü ödeniyor

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden gelir elde edenlere 13. Maaşlar 14 Aralık Cuma günü ödeniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi emeklilerine 13. Maaşlarının 14 Aralık Cuma günü ödeneceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in açıklaması şu şekilde:

“ Yaklaşık 37,000 Sigorta emeklisi ve Sosyal Sigortalar dairemizden yaşlılık malüllük ve ölüm aylığı alanlar ile iş kazasından dolayı gelir alan vatandaşlarımızın 13. Maaşlarını, söz verdiğimiz gibi Aralık ayının ilk yarısında, 14 Aralık Cuma günü ödüyoruz.”